«حظر الكيميائي»: دمشق التزمت بتعهداتها

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التقرير ذي الصلة للمنظمة المقدم إلى الأمم المتحدة للفترة من أيار إلى نهاية حزيران 2019، أن جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية قد تم تدميرها. وقال التقرير وفق وكالة «تاس» الروسية: «لقد تحققت الأمانة من تدمير جميع منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية الـ27 التي أعلنتها الجمهورية العربية السورية»، إضافة إلى ذلك قدمت دمشق تقريرها الشهري السابع والستين عن الأنشطة في أراضيها، المتعلقة بتدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية». ووفقاً للتقرير سوف يركز العمل المستقبلي لبعثة المنظمة، على مهمة تقصي الحقائق وإجراء عمليات تفتيش سنوية.