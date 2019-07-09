الأولى

«حظر الكيميائي»: دمشق التزمت بتعهداتها

| وكالات

الأربعاء, 10-07-2019

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التقرير ذي الصلة للمنظمة المقدم إلى الأمم المتحدة للفترة من أيار إلى نهاية حزيران 2019، أن جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية قد تم تدميرها. وقال التقرير وفق وكالة «تاس» الروسية: «لقد تحققت الأمانة من تدمير جميع منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية الـ27 التي أعلنتها الجمهورية العربية السورية»، إضافة إلى ذلك قدمت دمشق تقريرها الشهري السابع والستين عن الأنشطة في أراضيها، المتعلقة بتدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية». ووفقاً للتقرير سوف يركز العمل المستقبلي لبعثة المنظمة، على مهمة تقصي الحقائق وإجراء عمليات تفتيش سنوية.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 10-07-2019

أكثر من نصف مليون سائق خالفوا مرورياً.. وتسليم الكثير من السيارات المفقودة لأصحابها … اللواء العموري لـ«الوطن»: الربط مع «النقل» «والعدل» «والهجرة» و«التأمين» لتسهيل الخدمات

الأربعاء, 10-07-2019

بين الطائرة المسيرة والباخرة المحتجزة

الأربعاء, 10-07-2019

ميليشيات تركيا: «الاستحقاقات» المقبلة تربك الوضع في إدلب … بيدرسون في دمشق والجيش يتصدى للإرهاب

الأربعاء, 10-07-2019

طهران مستعدة للتعاون في إنشاء مركز للتعليم الفني والمهني في سورية … قادري: للاستفادة من الخبرات الإيرانية لتنشيط سوق العمل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock