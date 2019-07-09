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العراق يقرر تصدير النفط إلى سورية والأردن

| الوطن- وكالات

الأربعاء, 10-07-2019

أعلن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي أن حكومة بلاده قررت تصدير النفط إلى سورية والأردن، انطلاقاً من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط.
وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي له أمس، وفقاً لموقع «السومرية نيوز»: إن «العراق فقد منافذ تصدير النفط، وهو بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير»، مشيراً إلى أن حكومته تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط، إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز.
ولم يوضح رئيس الحكومة العراقي التوقيت والآلية التي سيتم فيها تصدير النفط إلى سورية، لكن البلدين يرتبطان بشبكة خطوط نفطية تصل حقول كركوك بمصفاة حمص وميناء بانياس، وتصل طاقتها إلى 700 ألف برميل يومياً، وربما تعرضت للتخريب على اعتبار أنها تقع في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي في البلدين قبل استعادة السيطرة عليها من قبل الجيشين السوري والعراقي.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 ملايين برميل يومياً، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.
ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول 2022.

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