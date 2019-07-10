شؤون محلية

خمس سوريات في دوما تزوجن من جنسيات أخرى ولم تعرف أسماؤهم … 200 حالة تعدد «أزواج» .. ستة آلاف حالة تراجع نفوس دوما يومياً

| عبد المنعم مسعود

الخميس, 11-07-2019

كشف مدير الأحوال المدنية في منطقة دوما محمود محمود أن عدد المراجعات التي تتلقاها نفوس دوما يومياً تتجاوز الـ6 آلاف مراجعة يومياً من جميع مدن ونواحي وقرى المنطقة يعود أكثر من نصفهم خالي الوفاض بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الخدمية أو يتم تأجيل معاملاتهم إلى اليوم التالي نتيجة قلة عدد موظفي السجل الذي لا يتجاوز العشرة أشخاص من جهة وللضغط الهائل للمراجعين الذين يودون تصحيح أوضاعهم المدنية خلال السنوات السابقة.
وقال محمود في تصريح لـ«الوطن» إن أغلب حالات المراجعة للسجل تكون لتسجيل وقوعات الولادات أو الوفيات خلال السنوات التي كانت فيها المنطقة خارج سيطرة الدولة، إضافة إلى تسجيل حالات الطلاق وتثبيت النسب، مبيناً أن ما يتم إصداره من بطاقات شخصية لا يتجاوز المئة بطاقة والعدد نفسه للولادات أما الوفيات فلا يتجاوز عددها اليومي 50 وفية يتم تسجيلها.
وأوضح محمود أن قرار وزير الداخلية أعفى الولادات والوفيات الطبيعية خلال الأزمة من التقرير الطبي لكنه لم يعفها من ضبط الشرطة.
وأوضح محمود أن حالات الزواج خلال الأزمة وخصوصاً تعددها نتيجة وفاة الزوج يتم التعامل معها عبر المحكمة خصوصاً لناحية تكرار زواج المرأة من أكثر من شخص حيث يتم عبر المحكمة تثبيت الزواج الأول وبعدها تثبيت نسب الأولاد وبعدها الزواج الثاني وكذلك نسب الأولاد ومن ثم الزواج الثالث ونسب الأولاد، مؤكداً وجود أكثر من 200 حالة حتى الآن، على حين يوجد 5 حالات مستعصية نتيجة أن الزوج من غير الجنسية السورية وغير معروف الاسم بدقة ومن ثم فإن الأولاد بانتظار قرار المحكمة لإثبات النسب وخصوصاً أن الأهل يرفضون تسجيل الولد غير شرعي خصوصاً أن المنطقة محافظة لذلك فإن الأهل مسؤولون لجلب المعلومات اللازمة لنسب الطفل، لافتاً إلى أن أغلب حالات الزواج الثاني في المنطقة تعود لحالات الترمل خلال الأزمة.
وأكد محمود أن عمل السجل المدني لمنطقة دوما لم يتوقف لكنه عاد إلى دوما منذ الشهر العاشر في العام الماضي وأن جميع السجلات سليمة، مبيناً أن الكثير من الحالات ستتكشف خلال الفترة القادمة مطالباً بالعودة إلى بناء النفوس أو غيره، خصوصاً أن مكان النفوس حالياً عبارة عن قبو من الصعب التنفس والحركة فيه بسبب كثافة المراجعين مطالباً بخط انترنت يسهل العمل وليس كما يتم حالياً العمل عن طريق انترنت 4 جي.

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