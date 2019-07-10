12 مليون شجرة كرمة و15 مليون شجرة زيتون في حمص

بين مدير الزراعة في حمص محمد نزيه الرفاعي لـ«الوطن» أن عدد أشجار الكرمة في ‏محافظة حمص وصل إلى نحو 12 مليون شجرة منها أكثر من 9 ملايين شجرة مثمرة، لافتاً إلى أن المديرية قدرت إنتاج المحافظة من محصول العنب خلال الموسم الحالي بأكثر من 88 ألف طن بنسبة زيادة تبلغ 30 ألف طن عن العام الماضي من إجمالي المساحات المزروعة البالغة أكثر من 194 ألف دونم، مؤكداً أن محافظة حمص تحتل المرتبة الأولى بإنتاج العنب من حيث الإنتاج و المساحة.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ أكثر من 963 ألف دونم موزعة إلى ما يزيد على 840 ألف دونم بعلي ونحو 123 ألف دونم مروي، موضحاً أن هذه المساحة مزروعة بأكثر من 15 مليون شجرة منها حوالي 9 ملايين شجرة مثمرة.

وبيّن أن زراعة الزيتون تتوزع في كل مناطق المحافظة حتى في البادية، مؤكداً أن منطقة المخرم تأتي في مقدمة المناطق المزروعة من حيث المساحة لملاءمة تربتها لزراعة الزيتون، منوها بأن الموسم الحالي يبشر بإنتاج جيد للزيتون مقارنة بالعام الماضي وأن التقديرات الأولية للموسم الحالي تتجاوز 90 ألف طن بنسبة زيادة تصل إلى نحو 28 ألف طن عن الموسم السابق نتيجة الظروف الجوية و المناخية الملائمة.

وأضاف أن أغلب المزارعين يرغبون بزراعة الأصناف التي تشتهر بإنتاج الزيت بسبب ازدياد الطلب على زيت الزيتون وارتفاع سعره، ومن أهم هذه الأصناف الصوراني والخضيري على حين أن أصنافاً أخرى مخصصة للمائدة تكون نسبة الزيت فيها أقل و منها الجلط وأبو سطل والدعيبلي، موضحاً أن أنواع الزيتون التي تزرع تعود إلى خطة مركز إكثار غراس الزيتون التي تعتمد خمسة أصناف بحسب المناطق التي يزرع فيها أيضاً.