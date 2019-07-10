شؤون محلية

12 مليون شجرة كرمة و15 مليون شجرة زيتون في حمص

| حمص - نبال إبراهيم

الخميس, 11-07-2019

بين مدير الزراعة في حمص محمد نزيه الرفاعي لـ«الوطن» أن عدد أشجار الكرمة في ‏محافظة حمص وصل إلى نحو 12 مليون شجرة منها أكثر من 9 ملايين شجرة مثمرة، لافتاً إلى أن المديرية قدرت إنتاج المحافظة من محصول العنب خلال الموسم الحالي بأكثر من 88 ألف طن بنسبة زيادة تبلغ 30 ألف طن عن العام الماضي من إجمالي المساحات المزروعة البالغة أكثر من 194 ألف دونم، مؤكداً أن محافظة حمص تحتل المرتبة الأولى بإنتاج العنب من حيث الإنتاج و المساحة.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ أكثر من 963 ألف دونم موزعة إلى ما يزيد على 840 ألف دونم بعلي ونحو 123 ألف دونم مروي، موضحاً أن هذه المساحة مزروعة بأكثر من 15 مليون شجرة منها حوالي 9 ملايين شجرة مثمرة.
وبيّن أن زراعة الزيتون تتوزع في كل مناطق المحافظة حتى في البادية، مؤكداً أن منطقة المخرم تأتي في مقدمة المناطق المزروعة من حيث المساحة لملاءمة تربتها لزراعة الزيتون، منوها بأن الموسم الحالي يبشر بإنتاج جيد للزيتون مقارنة بالعام الماضي وأن التقديرات الأولية للموسم الحالي تتجاوز 90 ألف طن بنسبة زيادة تصل إلى نحو 28 ألف طن عن الموسم السابق نتيجة الظروف الجوية و المناخية الملائمة.
وأضاف أن أغلب المزارعين يرغبون بزراعة الأصناف التي تشتهر بإنتاج الزيت بسبب ازدياد الطلب على زيت الزيتون وارتفاع سعره، ومن أهم هذه الأصناف الصوراني والخضيري على حين أن أصنافاً أخرى مخصصة للمائدة تكون نسبة الزيت فيها أقل و منها الجلط وأبو سطل والدعيبلي، موضحاً أن أنواع الزيتون التي تزرع تعود إلى خطة مركز إكثار غراس الزيتون التي تعتمد خمسة أصناف بحسب المناطق التي يزرع فيها أيضاً.

مقالات ذات صلة

الخميس, 11-07-2019

100 ألف شقة سكنية خطرة في حلب … رئيس مجلس مدينة حلب لـ«الوطن»: لن يبقى أي بناء مخالف وسيتم نقل سكان المخالفات إلى أبنية طابقيه نظامية

الخميس, 11-07-2019

باحثون أوروبيون وعرب في المؤتمر العلمي لإعمار سورية … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: مسيرة الحياة في سورية لم تتوقف … بروفسور بولوني: مفهوم البناء في الغرب يختلف عن البناء في سورية

الخميس, 11-07-2019

كبار المشتركين في المدينة يدفعون نحو 900 مليون ليرة فواتير شهرية … مدير في الكهرباء لـ«الوطن»: انخفاض سرقات المعامل في عدرا الصناعية

الخميس, 11-07-2019

طرقات دمشق بحاجة لصيانة كاملة … إبراهيم لـ«الوطن»: البدء بصيانة جسور المشاة بعد شهرين من الآن

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock