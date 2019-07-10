2.2 مليار ليرة أرباح بنك سورية الدولي الإسلامي في ثلاثة أشهر

تجاوزت الأرباح الصافية لبنك سورية الدولي الإسلامي مبلغ 2.2 مليار ليرة سورية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، وذلك بعد الضريبة ودون احتساب أثر إعادة تقييم مركز القطع البنيوي.

كما تبين البيانات المالية للبنك عن الربع الأول من عام 2019 تحقيق البنك نمواً بنسبة بلغت نحو 49 بالمئة في جانب الموجودات، ليتخطى مجموع موجودات البنك حاجز 547 مليار ليرة مقابل 366 مليار ليرة في نهاية عام 2018، على حين وصل إجمالي الودائع والتأمينات النقدية لدى البنك إلى نحو 507 مليارات ليرة مرتفعة بنسبة 54 بالمئة تقريباً، وبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 30 مليار ليرة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، كما بلغ صافي المحفظة التمويلية للبنك نحو 235 مليار ليرة نهاية الربع الأول 2019 تم منحها لمختلف القطاعات ومجالات النشاط الاقتصادي.

وبيّن الرئيس التنفيذي للبنك بشار الست أن النتائج جاءت انعكاساً للنشاط التشغيلي والنمو القوي في حجم الأعمال وجودة الأداء، مؤكداً استمرارية السعي الدائم لتحقيق مزيد من الإنجازات بمختلف أنشطة البنك والتوسع في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية مع مواكبة التطورات التكنولوجية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تلبي طموحات متعاملي بنك سورية الدولي الإسلامي.