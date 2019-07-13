«كوبرا» تقتل مروضها أمام الجمهور!

لقي مروض ثعابين مصري مصرعه أمام الجمهور خلال عرض كان يقدمه على المسرح في مصر. وتلقى مدير أمن الدقهلية بلاغاً بمصرع شاب يدعى شمشون يعمل مروضاً للثعابين إثر إصابته بلدغة كوبرا.

وتبين أن الشاب الذي يدعى محمد رجب الشهاوي وشهرته «شمشون» يبلغ من العمر 23 سنة طالب، وصل إلى المستشفى جثة هامدة إثر لدغة ثعبان كوبرا.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يؤدي عرضاً مع الثعابين على المسرح أمام الجمهور في المصيف ولدغته الكوبرا ليسقط أمام الجماهير جثة هامدة دون حراك. وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثة وتولت التحقيق.