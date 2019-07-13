أعراض السكتة القلبية

قال خبراء من عيادة أمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة الأميركية إن الوفاة بسبب السكتة القلبية لا تحدث من دون أعراض، لهذا من الضروري معرفة الأعراض في الوقت المناسب.

وقام أطباء القلب بتحليل البيانات الخاصة لـ600 رجل تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاماً والذين أصيبوا بسكتة قلبية وكشفت الدراسة عن العديد من الأعراض التي تشير إلى اقتراب السكتة القلبية، حيث يجب الانتباه الاهتمام للألم في الصدر أو الكتف الأيسر، وضيق في التنفس والدوخة والغثيان وتغير في عدد ضربات القلب بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تضعف الأدلة في حال فقدان الوعي، وزيادة حادة في الضغط، وتغير لون الوجه، والتعب الشديد المفاجئ.

وتظهر نحو 80% من الأعراض خلال الفاصل الزمني من أربعة أسابيع إلى قبل ساعة واحدة من حدوث السكتة القلبية المفاجئة. وعندما تحدث هذه الأعراض، خاصة إذا لاحظت وجود العديد منها في نفس الوقت يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.