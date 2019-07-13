علاء دالي في تشرين

نجحت إدارة نادي تشرين في إبرام صفقتها الثالثة هذا الموسم على مستوى اللاعبين بالتعاقد مع المهاجم علاء دالي القادم من نادي قطر والمعار لأحد الفرق العراقية ليكون بذلك ثالث الصفقات التشرينية هذا الموسم بعد أحمد مدنية وخالد مبيض.

وقال رئيس نادي تشرين المهندس مصطفى خباز في تصريح على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:

نطمئن جمهورنا الحبيب أننا نعمل ضمن سوق الانتقالات بما يخدم مصلحة النادي بعيداً عن التسويق والضجة الإعلامية وفريقنا جاهز ومنسجم ولا نحتاج لتعاقدات جذرية ويلزمنا لاعبون في أكثر من مركز ونعمل على سد هذه الثغرات بتنسيق كامل مع الكابتن ماهر بحري مع الأخذ بالحسبان أن الأولوية هي لأبناء نادي تشرين ولن نتعاقد مع أي لاعب من خارج النادي إلا إذا كان على مستوى عال وقادراً على خدمة الفريق ورفع مستوى من بمركزه من أبناء النادي.

وأضاف: نعمل باحترافية وصمت على إتمام أكثر من صفقة على مستوى يليق باسم نادينا والمفاوضات في مراحل متقدمة مع أكثر من لاعب ونتمنى من جمهورنا الغالي الصبر والابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة التي تؤثر سلباً في سير المفاوضات وسنعلن عن كل صفقة تتم بشكل رسمي على صفحتنا الرسمية فور إتمامها.

وختم بأن هناك وقتاً كافياً للتحضير للموسم القادم مع العلم أن تدريبات الفريق ستبدأ في العشرين من الشهر الجاري تحضيرا لدورة تشرين التي ستقام في العشرين من الشهر القادم.

تعيين الكوادر

اجتمعت إدارة نادي تشرين ووزعت المهام فيما بينها بعد استقالة العضوين راشد قضماني وأدهم عقدة وانضمام رامي سقور على أن يتم تعويض الإدارة بعضو آخر لاحقاً على الشكل التالي:

المهندس مصطفى خباز رئيساً لمجلس الإدارة وعصام تفاحة مسؤولاً للتنظيم وطارق زيني مسؤولاً للألعاب الجماعية وشادي جغليط مسؤولاً للألعاب الفردية وألعاب الكرات ورامي سقور مسؤولاً لمراكز التدريب وتأهيل الأطر وفادي الكردي مسؤولاً لألعاب القوى.

كما قررت تسمية محمد خير مكية مشرفاً إدارياً لجميع الفئات العمرية.

وتشكيل الأجهزة الفنية لفرق القواعد والشباب على الشكل التالي:

فريق الشباب: الكابتن أكرم خاشو مدرباً وسالم بركة مساعد مدرب وأحمد مرعش مساعد مدرب ولؤي عثمان مدرب حراس وحسن بدور مدير الفريق وسامر حبيب إداري الفريق ومحمد منير طه معالجاً فيزيائياً.

فريق الناشئين: الكابتن أمجد حاج عبدو مدرباً والكابتن أسامة عروس مساعد مدرب والكابتن نقي علوش مساعد مدرب والكابتن مصطفى كردغلي مدرب حراس ومحمد علي صالح مدير الفريق ومصطفى موسى معالج فيزيائي.

وفريق الأشبال من: الكابتن عبد اللـه مندو مدرباً والكابتن مصطفى فوال مساعد مدرب والكابتن عماد برنة مدرب حراس وكاسر الغدا مدير الفريق ومحمد منير طه معالجاً فيزيائياً.