31 قاضياً عقارياً فقط في كل سورية … 924 مليون ل.س رسوم عقارية في عام

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الزراعة والسياحة والمواد الغذائية ياسين صهيوني عن أرشفة 1.5 مليون وثيقة في المصالح العقارية تتعلق بملكية العقارات في جميع المناطق.

وأكد صهيوني في تصريح خاص لــ«الوطن» أن الرسوم العقارية التي تم استيفاؤها خلال العام الماضي بلغت 924 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنه يجري العمل وفق الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات وفي إطار أتمتة العمل في الصحيفة العقارية لتسهيل الخدمة العقارية وإيصالها للمواطن بأبسط الطرق وأسرعها، مضيفاً: ويجري الآن العمل على إنشاء مركز خدمة عقاري تخصصي يوفر جميع الخدمات المتعلقة بعمل المديرية، ومقر هذا المركز في الإدارة العامة للمصالح العقارية.

وبين صهيوني أن معاناة خروج عدد من مديريات المصالح العقارية عن الخدمة مازالت مستمرة بالنسبة لمحافظتي إدلب والرقة، إضافة لاستمرار خروج 14 دائرة للمصالح العقارية من الخدمة في جميع المناطق السورية، وهذا يؤدي إلى ضغط كبير على الدوائر الأخرى، في ضوء النقص الشديد في القوى العاملة وخاصة الفنية منها، فقد اقتصر عدد الكوادر الآن على 4394 عاملاً من جميع الفئات، فيما اقتصر عدد القضاة العقاريين على 31 قاضياً عقارياً لجميع أنحاء البلاد.

وعن استمرار العمل في المحافظات والعقود التي تنظم هناك أشار رئيس الاتحاد إلى أنه تم خلال العام الماضي تنظيم نحو 208 آلاف عقد عقاري في مختلف المحافظات، وتم تنفيذها على الصحف العقارية حسب واقع كل عقد منها، أما فيما يتعلق بعمليات المسح والتحديد والتحرير فقد تم إجراء المسح لمساحة 4215 هكتاراً، إضافة إلى ذلك ما تزال عمليات التجميل وإزالة الشيوع مستمرة في محافظات حماة وحمص وريف دمشق والقنيطرة ودرعا وبلغ عدد المناطق التي انتهى العمل فيها وأودعت 42 منطقة عقارية في حين بلغ عدد المناطق المختتمة نهائياً 12 منطقة عقارية وتم افتتاح 9 مناطق عقارية للبدء بأعمال التحديد والتحرير فيها.