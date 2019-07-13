بالتنسيق مع الدولة السورية .. «الحشد» ينقل بضائع عبر البوكمال

قالت مصادر أهلية في البوكمال: إن «الحشد الشعبي» العراقي نقل أربع شاحنات محملة بالفواكه والخضروات من منطقة البوكمال إلى العراق، بالتنسيق مع أجهزة الدولة العاملة في المنطقة والجيش السوري.

وأشارت المصادر بحسب مواقع إلكترونية معارضة، إلى أن الشاحنات كانت محملة بالتفاح والموز والخيار والبطاطا، ودخلت من قرية السويعية في البوكمال إلى العراق وقالت إن الشاحنات عبرت الحدود السورية العراقية بمرافقة عناصر «الحشد الشعبي»، وتابعت بأن عناصر «الحشد» أدخلوا كميات من البنزين إلى مدينة البوكمال.

وبالتوازي مع الخطوة العراقية، كشف رئيس نقابة مصدّري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان نعيم خليل، عن ظروف التصدير الصعبة، على معبر «جابر – نصيب» بسبب التضييق الأردني.

وقال خليل، وفق وكالة «عمون» الأردنية: إن الشحن من لبنان إلى الخارج براً لا يزال ضعيفاً جداً، والسبب في ذلك ظروف التصدير الصعبة، ومنها ما يحدث على معبر «جابر – نصيب».

وأكد خليل أنه لا عوائق أمنية على طول الطريق، سواء في سورية أو في الأردن، والطريق سالكة تماماً، ولم يشكُ أحد من المصدّرين أو السائقين من أي مشكلات أو حوادث.