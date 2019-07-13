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قربي لـ«الوطن»: لبنان والأردن حمّلت مشاكلها الصحية على وجود اللاجئين على أراضيها!

| الوطن

الأحد, 14-07-2019

كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي أن بعض الدول في إقليم شرق المتوسط اعتبرت أن تراجع القطاع الصحي في بلدها يعود إلى وجود اللاجئين وخصوصاً السوريين على أراضيها مثل الأردن ولبنان، مضيفاً: حاولت هذه الدول أن تقذف الكرة على هذا الملف كأحد أسباب العجز رغم أن الواقع الصحي في هذه البلدان قبل اللجوء لم يكن أفضل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قربي أنه في الملتقى البرلماني الصحي لدول إقليم شرق المتوسط الذي عقد في تونس الأسبوع الماضي تم الوقوف عند ملف اللاجئين وخصوصاً أن تحميل هذه الدول متاعبها الصحية للاجئين كان أمراً ملفتاً باعتبار أنها حمّلت هذا الملف أكثر مما يحتمل.
وأعلن قربي عن تأسيس منتدى الصحة والرفاهية لإقليم دول شرق المتوسط يعنى بشؤون الصحة في هذه الدول، موضحاً أنه سيكون مكوناً من 44 برلمانياً، وسورية سوف تشارك ببرلمانيين اثنين.
وأكد قربي أن من أهداف المنتدى الذي تم إطلاقه في تونس الأسبوع الماضي وإقرار النظام الأساسي له، التعاون بين برلمانات الدول الأعضاء فيه والصحة العالمية ومكتبها الإقليمي في شرق المتوسط.

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