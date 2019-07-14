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اختل توازنه فسقطت حفيدته وماتت

| وكالات

الإثنين, 15-07-2019

لقيت رضيعة حتفها، عندما سقطت من يد جدها، بسبب اختلال توازنه، من المستوى الـ 11 لسفينة Freedom of the Seas السياحية.
وذكرت صحيفة «ميترو» أن الحادث وقع في ميناء مدينة سان خوان، عندما كانت السفينة السياحية راسية فيه.
وشعر الجد سلفاتور أنيلو باختلال توازنه أثناء حمله حفيدته كلوي البالغة من العمر 18 شهراً ما أدى إلى سقوطها من نافذة واسعة على ارتفاع 45 متراً تقريباً فاصطدمت برصيف الميناء الخرساني وتوفيت على الفور.
وصرح متحدث باسم الشركة المالكة للسفينة السياحية بقوله: «نشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد، قلوبنا مع عائلة الطفلة المتوفية».
مضيفاً: «قدمنا الرعاية التي تحتاجها الأسرة، واحتراماً لخصوصية ذوي الطفلة، لن ندلي بتعليقات أكثر عن الحادث». يذكر أن الطفلة كانت برفقة والديها وجدها وشقيقها أثناء قضاء العطلة على متن السفينة.

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