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فيل يختطف طفلة من فراشها ويدهسها

| وكالات

الإثنين, 15-07-2019

دهس فيل هائج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في قرية مانداساهي بولاية أوديشا الهندية، وشوه أخويها الصغار.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن الفيل الهائج اقتحم أحد منازل القرية الهندية، حيث ينام ثلاثة إخوة صغار: سيني موندا وشقيقها غانيش وأختها راني.
وقام الفيل بتدمير جزء من جدار المنزل وسحب سيني موندا (7 سنوات)، من فراشها بخرطومه، وأخرجها إلى الشارع وداس عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وعندما هجم الحيوان على غانيش وراني سقط الجدار عليهما. ويخضع الطفلان الآن للعلاج في مستشفى محلي، وهما بحالة حرجة.

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