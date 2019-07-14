هؤلاء جددوا لتشرين

جدد كل من اللاعبين رامي لايقة وعمر ريحاوي ونديم صباغ عقدهم مع نادي تشرين لهذا الموسم ووقع محمد علي لمدة موسمين بينما وقع نعيم غزال وكامل حميشة لموسم إضافي بعد نهاية عقد الرعاية الذي يلزم اللاعبين الشباب باللعب مع أنديتهم لثلاثة مواسم في وقت تنتظر فيه إدارة النادي عودة اللاعبين محمد مرمور وحسن أبو زينب وورد السلامة وخالد كردغلي من رحلة المنتخب المشارك بدورة الهند للتفاوض معهم، وقال اللاعب خالد مبيض في تصريح لصفحة النادي الرسمية إن حبه لنادي تشرين وجمهوره دفعه للتوقيع له وشعر بأن الفريق لديه طموح قوي للفوز بإحدى البطولات التي ينافس عليها منذ عدة مواسم ووعد الجمهور بتقديم كل الجهد لتحقيق ذلك، وكان المبيض قد وقع بشكل رسمي مع تشرين ووقع قبله أحمد مدنية وبعده علاء الدالي ومازالت المفاوضات مستمرة مع عدد من اللاعبين.

من جهة ثانية وجهت إدارة نادي تشرين الدعوة لعدد من الفرق المحلية للمشاركة في دورة الوفاء والولاء التي ينظمها النادي سنوياً والتي من المقرر أن تنطلق في العشرين من الشهر القادم.