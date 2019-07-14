الجيش والعربي بطلا جمهورية الأندية والبيوتات الرياضية للكاراتيه

تصدر ناديا الجيش والعربي الترتيب العام لبطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة للكاراتيه للفئات العمرية تحت (14و16و18سنة) للذكور والإناث التي اختتمت منافساتها في صالة تشرين الرياضية بدمشق، ففي فئة تحت 14 سنة حل فريق الجيش أولاً برصيد 2 ذهب و1 فضة و3 برونز وجاء في المركز الثاني فريق تشرين برصيد 2 ذهب و1 فضة ومثلها برونز وحل فريق شرطة حمص في المركز 3 برصيد 2 ذهب ومثلها برونز، وفي فئة تحت 16 سنة جاء فريق العربي في المركز الأول برصيد 3 ذهب و4 فضة ومثلها برونز وحل في المركز الثاني فريق قنوات برصيد 3 ذهب و2 فضة وجاء في المركز الثالث فريق الشعلة برصيد 2 ذهب و3 فضة و1 برونز، وفي فئة تحت 18 سنة تصدر فريق الجيش هذه الفئة برصيد 4 ذهب و1 فضة و2 برونز وجاء فريق قنوات في المركز الثاني برصيد 2 ذهب ومثلها فضة وحل فريق شرطة حلب في المركز الثالث برصيد 1 ذهب و3 فضة و2 برونز.

رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أشار إلى أن الرياضة السورية تعتمد على القواعد العمرية والمواهب والخامات لتأسيس جيل رياضي نموذجي منوهاً بالمشاركة الكبيرة في بطولة الجمهورية للكاراتيه والمستوى الفني الجيد للفئات العمرية، ما يبشر بمستقبل جيد لرياضة الكاراتيه التي أكدت تطورها على الصعد كافة (فنياً وإدارياً وتنظيمياً).