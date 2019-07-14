أولمبياد السويداء الأول.. عودة الجمباز وسلة الإناث للعربي

اختتمت بطولة الجمباز الفني للإناث التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة ضمن أولمبياد السويداء الرياضي الأول بمشاركة لاعبات مثلن ناديي شهبا والعربي، وفازت بالمركز الأول للفردي العام للصغيرات شهد البعيني تلتها شهد زينية ثم زينة العطار، وللناشئات شام شرف تلتها تالا مكارم ثم غرام جمول.

عضو اللجنة الفنية للعبة لؤي الحرفوش أشار إلى أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وجاءت تحضيراً للأولمبياد الوطني في الشهر القادم.

الكيك بوكسينغ يتألق

أقيمت بطولة المحافظة لفئة الناشئين والناشئات ضمن فعاليات أولمبياد السويداء الأول وذلك استعداداً للمشاركة بالأولمبياد الوطني الرابع للناشئين، وشارك بالبطولة ٥٧ لاعباً ولاعبة مثلوا أندية العربي والكفر وعرمان والثعلة.

وكانت النتائج على النحو التالي حسب تسلسل الأوزان (المركز الأول)

الذكور: عمر غرز الدين، راني غرز الدين، عمران الحلبي، سلطان القاسم، ريان القاسم، حمد حرب، قصي زيتونة، دانيال منذر وجميعهم من النادي العربي.

الإناث: روعة شرف الدين– العربي، جنا صادق- الكفر، شام الحلبي– العربي، أثير أبو فخر- الثعلة.

هذا وستتم دعوة جميع اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المركز الأول إضافة إلى بعض المميزين من المركز الثاني وضمهم لمعسكر تدريبي يحدد لاحقاً.

ألعاب القوى

أقيمت بطولة المحافظة للناشئين والناشئات وذلك بمشاركة واسعة للاعبين ولاعبات مثلوا أندية العربي وعرى وقنوات وصلخد وشهبا، وجاءت النتائج على النحو التالي:

سباق 100 متر للناشئين مجد الزغير «قنوات» وللناشئات حنان غزالي «العربي»

سباق 200 متر للناشئين قصي شجاع «العربي» وللناشئات حنان غزالي «العربي»

سباق 400 متر للناشئين محمد جزان «قنوات» وللناشئات زينة قطرب «العربي»

سباق 800 متر للناشئين وضاح الحسن «عرى» وللناشئات ميرنا جمول «صلخد»

سباق 1500 متر للناشئين جاد عبد الحق «شهبا» وللناشئات ميرنا جمول «صلخد»

سباق المشي لمسافة 3 كم للناشئات شمس الشوفي «صلخد».

الوثب الطويل للناشئين مجد الزغير «قنوات» وللناشئات دلع الجرماني «قنوات»

الوثب العالي للناشئات قمر الحويك «صلخد»

رمي الرمح للناشئين حافظ نفاع «صلخد» وللناشئات كورين قطيش «العربي»

الكرة الحديدية للناشئين جواد الشوفي «صلخد» وللناشئات بسمة عزام «شهبا»

رمي القرص للناشئين جواد الشوفي «صلخد» وللناشئات آماندا الزغبي «قنوات».

سلة الإناث للعربي

وفي كرة السلة للإناث عادت لاعبات العربي للتتويج بعد تألق لاهثة لسنتين سابقتين ضمن هذه الفئة، حيث تغلبت ناشئات العربي بنتيجة 42 / 32 وكان الفريقان قد تغلبا على منافسيهم في الدور الأول وتصدرا مجموعتيهما:

العربي A * لاهثة B 27/ 15، العربي A * عرمان 29 / 11، القريا * العربي B 39/ 10، لاهثة B * عرمان 24 / 28، لاهثة A * القريا 59 /43، لاهثة A * العربي B 46 /5.

الترياثلون

اختتمت بطولتا السويداء بالسباحة والترياثلون للناشئين والناشئات اللتان أقامتهما اللجان الفنية للعبة في المحافظة تحضيرا للأولمبياد الوطني الشهر القادم.

وأسفرت نتائج بطولة السباحة التي جرت بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة عن فوز رام الصفدي بسباق 50 متراً حرة تلاه مجد الصفدي ثم يوسف جانبيه وللناشئات لذات السباق حلت أولاً شام الخطيب أعقبتها كل من شمس الخطيب وجولي جانبيه على التوالي فيما جاء أولاً بسباق 200 متر متنوع رام نصر الدين.

وفي بطولة المحافظة للدواثلون إحدى مسابقات الترياثلون والتي أقيمت بمشاركة 26 لاعباً ولاعبة بفوز عمران العيسمي بالمركز الأول بفئة الناشئين تلاه سيزر السومري ثم إباء أبو عمار وبالناشئات حلت آلاء أبو عمار أولاً ثم حلا شقير ثانياً وريتا الشوفي ثالثاً وبالصغار فاز يوسف جانبيه بالصدارة أعقبه مجد الصفدي وسيراج معروف وبالصغيرات شام الخطيب تلتها جولي جانبيه ثم شمس الخطيب.