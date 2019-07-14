شؤون محلية

مواطنون يشكون العطش.. 80 قرية في اللاذقية لا تشرب إلا مرة واحدة كل خمسة أيام!

| اللاذقية- عبير سمير محمود

الإثنين, 15-07-2019

أكد رئيس وحدة مياه القرداحة فادي سلهب، لـ«الوطن» أن محور الفاخورة – الجوبة – اسطامو- يرتي، وجميع قرى المحور لا تشرب إلا مرة واحدة كل خمسة أيام، مبرراً بالقول: «إنها الإمكانية بحسب الوارد المائي لهذا المحور».
وأضاف سلهب أن كمية المياه التي تصل المحور ومصدرها نبع السن، تتراوح ما بين ٣٥٠٠ – ٤٠٠٠ م لتضخ على نحو ٨٠ قرية، مؤكداً أنه يتم توزيعها بطريقة عادلة على المشتركين.
وأوضح رئيس الوحدة أنه يتم ضخ المياه من أول قرية حتى آخر قرية على المحور بنفس القدر لتعود من البداية حتى انتهاء الكمية، مشيراً إلى فرق المناسيب حسب المنازل.
وحول بئر يرتي الخارج عن الخدمة، بيّن سلهب أن البئر لم ينجح في عمليات الضخ، إذ إنه وخلال تجربة الضخ الأولى أعطى كميات مياه كانت مخزنة، كونه في التجربة الثانية لم يعط أي كمية تذكر.
ولفت سلهب إلى وجود دراسة لزيادة عمق البئر وإعادته للخدمة، مبيناً أن الموضوع بحاجة لتصديق وزاري لحل المشكلة قريباً.
وأشار سلهب إلى حاجة اللاذقية لمصادر مائية إضافية، قائلاً إن المحافظة تحـتاج لآبــار جديــدة لسـد الحاجة من مياه الشرب بشكل عام.

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