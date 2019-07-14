«زراعي حمص» يصرف 4.8 … مليارات ليرة من قيم محصولي القمح والشعير للفلاحين

بيّن مدير فرع المصرف الزراعي في حمص محمد الأحمد لـ«الوطن» أن المصرف يواصل عملية صرف قيم محصولي القمح والشعير للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم لمراكز فرع المؤسسة السورية للحبوب وفرع مؤسسة إكثار البذار وفرع مؤسسة الأعلاف في حمص، لافتاً إلى أنه تم تخصيص المصرف بمبلغ 7.5 مليارات ليرة سورية لصرف قيم محصول القمح للفلاحين، ومبلغ مليار و50 مليون ليرة سورية لصرف قيم محصول الشعير.

وأوضح أنه يتم صرف قيم الحبوب بموجب القوائم الاسمية الواردة من المؤسسات المذكورة من دون أن يحدث أي تأخير في صرفها للفلاحين، كاشفاً أن المصرف قام بصرف مبلغ 4 مليارات و830 مليون ليرة سورية حتى تاريخه من قيم محصولي القمح والشعير للمزارعين في مختلف فروع المصرف في المحافظة.

وبيّن أن المصرف قام بصرف مبلغ 3 مليارات و824 مليون ليرة سورية قيمة محصول القمح المسلم لفرع السورية للحبوب و768 مليون ليرة سورية من قيمة محصول الشعير المسلم لفرع المؤسسة العامة للأعلاف و238 مليون ليرة سورية من قيمة الحبوب المسلمة لفرع مؤسسة إكثار البذار في المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تسليم أثمان القمح والشعير للفلاحين في فروع المصارف الزراعية في كل من حمص وتلكلخ والقصير والمخرم والرستن، مشيراً إلى أنه تم تحويل مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية لمصرف زراعي تلكلخ ومبلغ 1.8 مليار ليرة سورية لمصرف زراعي القصير ومبلغ 1.4 مليار ليرة سورية لمصرف زراعي الرستن ومبلغ 200 مليون ليرة سورية لمصرف زراعي المخرم، لصرف قيم محصولي القمح والشعير المسلم لتخفيف العبء عن الفلاحين واختصار معاناتهم بالتوجه إلى المدينة لقبض مستحقاتهم، مؤكداً أنه سيتم تحويل مبالغ مالية إضافية في حال استدعت الحاجة لذلك.