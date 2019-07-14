اقتصاد

زيت الزيتون السوري إلى 44 دولة

الإثنين, 15-07-2019

وردنا الرد التالي من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:
إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم بخصوص مجريات اجتماع لجنة الزيوت والدهون في هيئة دستور الغذاء CODEX في ماليزيا حول أن غياب سورية يحرم سورية من تصدير زيتها نوضح ما يلي:
بشأن مقترح حذف تصنيف زيت زيتون البكر العادي من قائمة الزيوت الغذائية نبين أن المواصفة المعدلة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وإنما تتم مناقشتها من مجموعة العمل الإلكترونية في لجنة دستور الغذاء التي لها نقطة ارتباط مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية.
يتميز زيت الزيتون بمواصفات حسية وتذوقية مميزة ومتنوعة تلبي حاجات شريحة واسعة من المستهلكين محلياً وعالمياً وهذا ما دلت عليه المؤشرات التصديرية خلال الأعوام السابقة حيث بلغت كمية المصدر من زيت الزيتون لموسم 2016- 2017 حوالي 32 ألف طن وجهت إلى 44 دولة وفي موسم 2017- 2018 حوالي 30 ألف طن، مع دخول الزيت السوري إلى أسواق عالمية جديدة، هذا وقد صدر خلال الموسم الحالي حوالي 8619 طناً حتى تاريخه.

المدير العام
الدكتورة ماجدة مفلح

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