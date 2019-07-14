اقتصاد

رئيس ضابطة المكافحة: مهربون كبار يخزنون بضائعهم في المنازل السكنية بدل المستودعات

| عبد الهادي شباط

الإثنين, 15-07-2019

كشف رئيس ضابطة المكافحة بالجمارك المقدم إياد عدرا لـ«الوطن» عن ضبط مستودع كبير لتخزين أدوات ولوازم التمديدات الصحية وآلة لتصنيع البراغي، ونحو 8 أطنان من الصفائح المعدنية، وقد تمت المصالحة عليها في اليوم نفسه من قبل أصحابها بعد مصادرتها وتنظيم القضايا الخاصة بها.
وبيّن أن الكثير من كبار المهربين باتوا يتجهون لاستئجار منازل سكنية لتخزين مهرباتهم، وذلك بدلاً من المستودعات التي عادة ما يستخدمونها، والسبب هو الحملة التي تنفذها الجمارك على تلك المستودعات، بناء على إستراتيجية تستهدف ضرب شبكات التهريب الأساسية، والتركيز على كبار المهربين، والوصول إلى مستودعاتهم، لكونهم يمثلون الحلقة الأساس في عمليات التهريب التي تتفرع عنها بقية الحلقات، وصولاً لشريحة المهربين الصغار والمتعيشين الذين عادة ما يكونون في الواجهة عبر عرضهم للمواد المهربة وبيعها على البسطات أو في بعض المحال.
وبين المقدم أن رؤية العمل الجمركي تنسجم مع توجهات الحكومة في القضاء على ظاهرة التهريب وتجفيف منابعها عبر التركيز على القضايا الكبيرة، ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم، وتكثيف الحضور الجمركي والدوريات على مداخل المدن والطرقات الرئيسة لضبط حركات التهريب، وأن هذا الإجراء يصب في حماية الإنتاج والصناعة المحلية، ويضمن عدم دخول مواد مجهولة المصدر والمواصفات، وأن خطط عمل الجمارك تتجه نحو مكامن التهريب الأساسية لمعالجتها وضبطها عبر التمركز على نقاط ومعابر التهريب.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 15-07-2019

وزير التعليم العالي: لا زيادة على أقساط الجامعات الخاصة … سنوات الخدمة للمسرحين لن تحتسب عند التقدم للمسابقات.. والقادري لـ«الوطن»: لتذليل الصعوبات وتسهيل حصولهم على الفرص

الإثنين, 15-07-2019

مدير «الحبوب» لـ«الوطن»: التصدير والتبادل بين قمحنا القاسي والطري المستورد ممكن ولن أذكر كميات الأقماح المستلمة

الإثنين, 15-07-2019

الحكومة تدعو جهاتها لتسديد أكثر من 75 مليار ليرة للإسكان

الإثنين, 15-07-2019

قائمة الـ45

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock