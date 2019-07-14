أصدرت بياناً شديد اللهجة رداً على «إهانة بالغة» من إعلامية سعودية … الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها وسط التوتر في الخليج

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططاً أمنية لحماية الموانئ الرئيسة في البلد المنتج للنفط، وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية.

ونقلت الوكالة عن يوسف عبد اللـه الناصر الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ قوله: إنه «جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنياً».

وأضاف يوسف الصباح: إن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أي طارئ محتمل.

ويشوب العلاقات بين إيران والدول الغربية توتر متزايد، وخاصة بعد احتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي، وإعلان لندن تدخل سفينة حربية بريطانية لإبعاد زوارق إيرانية تابعة للحرس الثوري حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها في مضيق هرمز.

في سياق آخر اتهمت حكومة الكويت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، بالإقدام على «إساءة بالغة غير مقبولة» إلى البلاد، مطالبة قناة «العربية» التي تعمل فيها المذيعة بـ«تصحيح الخطأ وتداركه فوراً».

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية في بيان صحفي أصدرته أمس «عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها»، مشيرة إلى أن «ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها».

وأضافت الوزارة: إن الكويت «سعت وتسعى دائماً إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء، كما دعت دائماً إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر في روح تلك العلاقة».

ولفتت الوزارة إلى «حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في تلك الحملات الإعلامية»، وشددت على «قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فوراً».

وأثارت الإعلامية السعودية العاملة في قناة «العربية»، سارة دندراوي، غضباً واسعاً بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي أمس الأول ضمن فقرة إخبارية على قناة «العربية» لخبر نشرته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية مؤخراً، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت دندراوي بطريقة ساخرة: «ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري».

وتصدر وسم يسخر من المذيعة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولاً في الكويت أمس مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.