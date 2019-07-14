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الدفاع الجزائرية: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المتظاهرين بعبوات ناسفة

| روسيا اليوم - وكالات

الإثنين, 15-07-2019

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الأحد أن قوات الجيش أوقفت «إرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن».
وجاء في بيان للوزارة أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وتبعاً للعمليات التي مكنت من توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينة باتنة، من قبل مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، خلال الفترة من 3 إلى 7 تموز 2019، وبعد تحقيقات معمقة، تبين أن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن».
وأضاف البيان أن «الإرهابيين» كانوا يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام «عبوات متفجرة». وكشف البيان عن أسماء الموقوفين دون الإشارة إلى ألقابهم العائلية.

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