برجك اليوم – الاثنين 15 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان هذا اليوم للقلق ما يجعلك عصبياً وقلقاً وقد يشغلك العمل أو الاستفزازات العملية عن أمورك الشخصية، وقد تعتبر أن الكل حولك ضدك وأن رؤساءك في العمل يترقبون أخطاءك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار يوم جيد للانطلاق والتنظيم ولا أتمنى أن تتوانى لحظة عن بذل الجهود لتحسين أمورك، وحاول أن تزيل أي تحدٍّ يعوقك والتقط الفرص الجيدة وتعاون مع المحيط لتحقيق تقدم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد يدعمك المحيط العائلي لتتقدم بخطا ثابتة فأنت تملك العزم على كسر الحواجز، وتفرح لنتائج مهمة لمصلحتك وربما تعرف نجاحاً بعد نزاع أو تنتصر في قضية تهمك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حاول أن تكون أهدأ في تعاملك ولا تفترض السوء في الآخرين بسرعة وتنسى محاسنهم فجأة، فالحب حولك فيه بلبلة وعدم استقرار ولذلك لا تصعد الخلافات وخاصة في الأجواء العائلية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب العمل كثير وضاغط وأنت تقضي وقتك بين العمل والزيارات والعائلة والطوارئ، وأنت لا تملك دقيقة من الوقت للراحة أو للهدوء وكل ما يجب أن تفعله هو التنظيم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ربما تتلقى عرضاً مهماً أو توقع عقداً فأنت اليوم تستعيد مكانتك وتتلقى دعماً، وتقرر تغيير المناخ على الصعيد الاجتماعي أو على صعيد الأعمال فأنت إيجابي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت غير راضٍ عن كل ما يحصل حولك ولا معك وقد تشعر بأن محيطك العملي يساهم بالتوازي مع محيطك العائلي في إزعاجك أو في تحميلك مسؤوليات لما حدث أو لما يحدث.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الظروف مناسبة ولكن بادر واقترب اتصل ولا تعاند واسأل عقلك وقلبك ووازن أمورك، فأنت مشرق وتود التواصل مع المحيط والأمور حولك جيدة تحمل لك الأفراح والسعادة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول على الأغلب قد تفكر بسفر أو تدافع عن حقك في ترقية أو في أمر مادي، ولذلك فالانتباه إلى مصروفك واجب عليك فأنت تصرف أكثر من دخلك أو تصرف أكثر مما هو متوقع.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد يكون اليوم للتغير السريع وقد يكون النمط مفاجئاً ومفرحاً أو تطرأ بعض المعطيات التي تبدل اتجاهاتك لتأخذ قرارات جديدة في حياتك قد تؤثر في خط حياتك لأن اليوم للقرارات.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حاول إيجاد الكلام الملائم لتهدئة الخواطر وانتبه للتطرف ولا تتخطَّ الحدود، لأن مفتاح النجاح هو الدبلوماسية والصبر دون محاولة فرض الذات وزيادة التشنج.