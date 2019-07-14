سورية

متسللين من التنظيم فجروا خط الغاز المار في المنطقة … خسائر فادحة بصفوف داعش في البادية

| حمص - نبال إبراهيم

الإثنين, 15-07-2019

واصل الجيش العربي السوري استهدافه لفلول تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية وأوقع العديد من مسلحيه قتلى وجرحى، على حين تعرض خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي لعمل إرهابي تخريبي أدى إلى خروجه من الخدمة.
وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»، أن وحدة مشتركة من الجيش والقوات الرديفة اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على اتجاه منطقة التوينان الواقعة في المحور الشمالي من بادية السخنة بأقصى ريف حمص الشرقي، وتمكنت من إيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين من دون أن يسجل أية إصابات في صفوف العسكريين.
بدوره، شن الطيران الحربي في سلاح الجو السوري سلسلة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لمسلحي داعش على اتجاه محيط منطقة حميمة وعلى امتداد بادية السخنة وصولاً إلى المنطقة الممتدة إلى الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى البادية الشرقية، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.
في المقابل، أفاد المصدر، بأن مسلحين من تنظيم داعش أقدموا على التسلل إلى المنطقة الواقعة ما بين حقل شاعر ومعمل إيبلا للغاز وتفخيخ أنبوب خط الغاز الممتد من الحقل باتجاه المعمل وتفجيره ما تسبب باندلاع حريق في الأنبوب وخروجه عن الخدمة.
وأكد المصدر أنه تمت السيطرة على الحريق، وأن الورشات الفنية التابعة لوزارة النفط وصلت إلى المنطقة المستهدفة وبدأت العمل على إصلاحه لإعادة ضخ الغاز فيه.
من جانبها ذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن «خط نقل الغاز الذي خرج من الخدمة ينقل 5.2 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء».
وينتشر في بعض مناطق البادية السورية فلول من إرهابيي تنظيم داعش يحاولون الاعتداء على التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والنقاط العسكرية حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقتهم لتأمين البادية.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 15-07-2019

الإرهابيون يصعدون من اعتداءاتهم.. و6 شهداء وأكثر من ١٥ جريحاً في حلب.. والجيش يرد ويدميهم في ريف حماة الشمالي

الإثنين, 15-07-2019

عبد اللهيان في دمشق والمحادثات ستركز على جولة «أستانا» القادمة

الإثنين, 15-07-2019

خبراء «إسرائيليون» يحذرون: استمرار الاعتداءات ضد سورية كفيل باندلاع مواجهة

الإثنين, 15-07-2019

«تحالف واشنطن» واصل تقديم المساعدات لها.. والميليشيا تخفض رواتب موظفي «فريق الاستجابة»! … تصاعد الفلتان الأمني في مناطق سيطرة «قسد»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock