متسللين من التنظيم فجروا خط الغاز المار في المنطقة … خسائر فادحة بصفوف داعش في البادية

واصل الجيش العربي السوري استهدافه لفلول تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية وأوقع العديد من مسلحيه قتلى وجرحى، على حين تعرض خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي لعمل إرهابي تخريبي أدى إلى خروجه من الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»، أن وحدة مشتركة من الجيش والقوات الرديفة اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على اتجاه منطقة التوينان الواقعة في المحور الشمالي من بادية السخنة بأقصى ريف حمص الشرقي، وتمكنت من إيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين من دون أن يسجل أية إصابات في صفوف العسكريين.

بدوره، شن الطيران الحربي في سلاح الجو السوري سلسلة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لمسلحي داعش على اتجاه محيط منطقة حميمة وعلى امتداد بادية السخنة وصولاً إلى المنطقة الممتدة إلى الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى البادية الشرقية، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.

في المقابل، أفاد المصدر، بأن مسلحين من تنظيم داعش أقدموا على التسلل إلى المنطقة الواقعة ما بين حقل شاعر ومعمل إيبلا للغاز وتفخيخ أنبوب خط الغاز الممتد من الحقل باتجاه المعمل وتفجيره ما تسبب باندلاع حريق في الأنبوب وخروجه عن الخدمة.

وأكد المصدر أنه تمت السيطرة على الحريق، وأن الورشات الفنية التابعة لوزارة النفط وصلت إلى المنطقة المستهدفة وبدأت العمل على إصلاحه لإعادة ضخ الغاز فيه.

من جانبها ذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن «خط نقل الغاز الذي خرج من الخدمة ينقل 5.2 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء».

وينتشر في بعض مناطق البادية السورية فلول من إرهابيي تنظيم داعش يحاولون الاعتداء على التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والنقاط العسكرية حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقتهم لتأمين البادية.