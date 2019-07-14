«حركة فلسطين الحرة» تقيم عرضاً عسكرياً في مخيم اليرموك

أقامت قوات «درع الأقصى» الذراع العسكرية لـ«حركة فلسطين الحرة» الحليفة للجيش العربي السوري عرضاً عسكرياً داخل مخيم اليرموك جنوب دمشق، والذي تم تحريره من الإرهابيين صيف العام الماضي.

وقال رئيس الدائرة العسكرية لـ«حركة فلسطين حرة»، سائد عبد العال بحسب مواقع إلكترونية: إنه «تم خلال العرض تخريج أشبال درع الأقصى وسرايا بدر دورة الشهيد عمر أبو ليلى تحت عنوان: دورة الوفاء للقائد حافظ الأسد».

من جهتها، قالت «حركة فلسطين الحرة» عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم تكريم عدد من جرحى جيش التحرير الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية.

ويعد مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، حيث كان يعيش فيه قبل اندلاع الأزمة نحو مليون و200 ألف شخص، منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني، لكن التنظيمات الإرهابية، التي سيطرت على المخيم في عام 2012 دمرت ونهبت المنازل والمحال التجارية، وأجبرت سكانه على النزوح منه.

وفي أواخر أيار العام الماضي، تمكن الجيش العربي السوري من دحر تلك التنظيمات وعلى رأسها تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» اللذين كانا ينتشران في منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن في جنوب العاصمة، بعد أن كان قبل ذلك قد طرد التنظيم من القسم الشرقي من حي القدم، لينهي بذلك ملف الوجود الإرهابي في العاصمة ومحيطها.

ومن القوات الفلسطينية الحليفة للجيش العربي السوري وتقاتل إلى جانبه، إضافة إلى «حركة فلسطين حرة»، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة» وجيش التحرير الفلسطيني، و«لواء القدس» الفلسطيني، و«جبهة النضال الشعبي»، و«قوات الصاعقة» و«فتح الانتفاضة».