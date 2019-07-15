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الكاميرات تضبط لصاً انتهازياً

| وكالات

الثلاثاء, 16-07-2019

لم يكن اللص الماكر يدرك أن كاميرا المراقبة ستسجل «جريمته» النكراء بسرقة رجل عجوز مقعد على كرسي متحرك في قلب منزله.
الغريب في الأمر أن اللص الانتهازي لم يتوان عن سرقة مال العجوز المقعد، وبطريقة خبيثة، حين كان يشاهد التلفزيون، على حين كانت المفاجأة في القيمة الإجمالية للمبلغ الذي «نجح في سرقته».
فبينما كان دينيس بيرتش، البالغ من العمر 88 عاماً، في منزله بمدينة ليدز، دخل اللص الانتهازي عليه وتقرب منه بطريقة ودية، حين كان يبحث عن أي شيء يسرقه.
وأثناء وجوده في المنزل، راح اللص يحاول تشتيت انتباه الرجل العجوز، ثم انتهز الفرصة وأخذ محفظة بيرتش، وبحث فيها وأخذ ما فيها.
بيد أن المفاجأة تمثلت في أن ما سرقه اللص كان مجرد ورقة مالية واحدة بقيمة (نحو 6.5 دولارات).

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