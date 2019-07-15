خطر الخطوط البيضاء على صدور الدجاج

إن لون لحم الدجاج الصحي من المعروف أنه يميل إلى الوردي، لكن يلاحظ أحياناً وجود خطوط بيضاء عليه. وأشارت دراسة أجريت في جامعة بولونيا إلى أن تلك الخطوط قد تكون دلالة على أمور مهمة جداً.

كما كشفت دراسة نشرت نتائجها في دورية Italian Journal of Animal Science أن قطع لحم الدجاج التي تظهر عليها الخطوط البيضاء تتسم بسماكة غير طبيعية وتحتوي على نسبة دهون أعلى من المعدل المسموح وتصل إلى 224%.

وأظهرت النتائج أيضاً أن هذه اللحوم فقدت الكثير من قيمتها الغذائية وأنها لا تتسم بمذاق لحم الدجاج الصحي اللذيذ.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن وزن الدجاجة يصل إلى 3 كيلوغرامات بسرعة وأنها تباع بضعف الحجم والثمن، مع الإشارة إلى نوع الطعام الذي يقدم لها والغني بالزيوت والدهون غير المشبعة.