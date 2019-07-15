مواجهتان كبيرتان في سلة المحترفين … الجلاء بضيافة الوحدة والاتحاد يستقبل الجيش

ستكون اليوم صالتا الفيحاء بدمشق، والأسد بالشهباء، مسرحاً حياً وشاهداً قوياً على مجريات اللقاءين المهمين اللذين سيجمعان أقطاب السلة السورية في مباريات المربع الذهبي لسلة المحترفين، كل عناصر القوة والتشويق ستكون حاضرة بقوة على مجال مجريات اللقاءين، لكون الفرق الأربعة التي تأهلت للمربع الذهبي استعدت جيداً، ودعّمت صفوفها بأفضل اللاعبين ضمن عقد الثقة، وصححت أخطاءها، وأعادت حساباتها، وستدخل اللقاءات بروح جديدة، وبنفس مختلفة، وبحذر شديد، وبعيون مفتوحة على آخرها، لأن خسارة اللقاء الأول في هذا الدور سيكون له انعكاسات سلبية، وسيدخل اللقاء الثاني بمعنويات متواضعة، لذلك هاجس الفرق الأربعة هو الفوز، والكفة من الناحية الفنية متقاربة إلى حد كبير، وهذا ما يعطينا جمالية المتابعة التي نريدها ونتمناها.

قمة الفيحاء

يأمل الوحدة وهو يستضيف الجلاء أن يحقق انتصاراً غالياً يؤكد خلاله لجمهوره المتوقع حضوره، أنه ما زال رقماً صعباً في المعادلة السلوية، ولدى الوحدة الكثير من الأوراق الفاعلة والرابحة، وخاصة أنه سيلعب على أرضه وبين جمهوره الذي سيسانده، وهذا ما سيشكل أوراق ضغط على لاعبي الجلاء الذي يعرف تماماً مقدرات لاعبي الوحدة لكون مدربه الدرويش سبق أن درّب الوحدة لسنوات طويلة، ويملك الجلاء مجموعة جيدة من لاعبي الخبرة والشباب، ويعيش الفريق في حالة جيدة من الاستقرار الفني، وهو ما جعله يتصدر الأدوار التمهيدية، ولن نخوض كثيراً في موازين القوى عند الفريقين لأننا سنتعرف عليها عن طريق تصريحات مدربي الفريقين:

عدي خباز مدرب الوحدة: طبعاً سيكون اللقاء هذه المرة مختلفاً، لأن الفريقين سيلعبان بتشكيلتهما الأساسية، وفريق الجلاء من أقوى الفرق بالدوري هذا الموسم، ولديه الكثير من عناصر القوة، ومدرب خبير، نسبة تأهل الجلاء أكبر لأنه سيلعب على أرضه مباراتين، وأتمنى أن نوفق، ونحقق الفوز، والتأهل للنهائي، لكن هذا بحاجة لبذل الكثير من الجهود، وفريقي جاهز.

هادي درويش مدرب الجلاء: لقاء اليوم سيكون غير شكل، ويبدو أن الحظوظ متساوية بين الفريقين، اللذين سيلعبان من دون شرط وجود اللاعبين الصغار، مع العلم أننا منذ بداية الموسم نلعب باللاعبين الصغار، نحن خسرنا مرتين أمام الوحدة، وفزنا عليه هذا الموسم مرتين، فريقي يلعب بشكل جماعي أكثر، على عكس باقي الفرق الأخرى التي تعتمد على الأمور الفردية، وأتوقع أن نحقق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

قمة الشهباء

يحل الجيش ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد في موقعة ينتظر أن تحفل بكثير من القوة، وستكون غنية باللمحات الفنية الجميلة، ومثيرة بتقلباتها، وممتعة بمجرياتها، وذلك لما يملكه الفريقان من مفاتيح كثيرة وخطيرة ولاعبين مهاريين قادرين عبر الحلول الفردية على استعادة وتقليص أي فارق، ولديهما دكة بدلاء قوية وجيدة، ويمتاز الاتحاد بأنه منتش من نتائجه الأخيرة بقيادة مدربه الجديد محمد أبو سعدة، إضافة لحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة، على حين الجيش بطل الدوري يدرك أن مهمته اليوم لن تكون سهلة، وأن طريقه للنهائي لن يكون مفروشاً بالورد، لأن سيواجه فريقاً يتحلى بروح قتالية عالية ولاعبين شباب من مستوى عال، لكن بالمقابل الجيش يضم ستة لاعبين من المنتخب الوطني، وجميع مراكزه متكاملة.

مدرب الجيش خالد أبو طوق: فريق الاتحاد من أعرق الأندية وأقواها، وسجله السابق أكبر دليل، وهذا الموسم ضم العديد من المتميزين، ومن ورائه جمهور كبير، لكن فريقنا أيضاً لا يستهان به، ويضم لاعبين من طراز النجوم، ونحن مستعدون بشكل جيد للقاء اليوم الذي يعتبر بمنزلة نهائي مبكر بين الفريقين.

محمد أبو سعدى مدرب الاتحاد: اللقاء مع الجيش لن يكون سهلاً، لما يملكه الفريقان من لاعبين كبار، وسيلعب الجيش بتشكيلته الأساسية، لكن نحن لن نكون صيداً سهلاً، وسنلعب من أجل الفوز، ولا شيء غيره، وأنا متفائل بتحقيقه بنسبة كبيرة على أرضنا وبين جماهيرنا، وسنضع حداً لمفاتيح القوة عند الجيش.

عقد الثقة‏

طبق اتحاد السلة آلية عقد الثقة هذا الموسم أيضاً، وقد اختار نادي الاتحاد اللاعبين (مجد بو عيطة من نادي الكرامة، ومحمد زيدان من الوثبة) على حين وقع اختيار نادي الجلاء على اللاعبين (يرافانت جكرجيان وفارس الفرا من اليرموك) واختار نادي الوحدة لاعباً واحداً كان من نادي الوثبة زكريا الحسين، كذلك الحال لسلة رجال الجيش حيث اختارت لاعباً واحداً من نادي الوثبة أنس شعبان.

الطريق إلى المربع الذهبي‏

لم يجد الجلاء صعوبة كبيرة في تجاوز محطة جاره اليرموك عندما غلبه في لقاءي الذهاب والإياب من عمر دور الثمانية بواقع (96-56) (68-60) وكذلك الحال بالنسبة لفريق الجيش الذي تغلب على الحرية في مباراتي الذهاب والإياب بواقع (81-70) (87-55) وتجاوز الوحدة جاره الثورة أيضاً في لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة (76-48) (78-69) بينما لم يجد الاتحاد أي صعوبة في الفوز على الكرامة حيث تغلب عليه بواقع ( 76-63) (110- 47). ‏

نقل تلفزيوني‏

سيتم نقل مباراتي اليوم تلفزيونياً عبر قنواتنا الوطنية في تمام الساعة الثامنة مساء بعد اتفاق اتحاد السلة والأندية الأربعة.

حكام أجانب

بعد الأخذ والرد وسلسلة من التشاورات مع الأندية الأربعة توصل اتحاد السلة إلى قرار صحيح يتمثل باستقدام حكام أجانب لقيادة مباريات المربع الذهبي والدور النهائي، وتبين الحاجة إلى أربعة حكام من خارج سورية، حيث يتم تكليف حكمين أجنبيين على كل مباراة بالإضافة لحكم محلي من حكام النخبة، على أن تكون التكلفة المالية للاستعانة بأربعة حكام أجانب إضافة إلى (الإقامة والإطعام والتنقلات وتذاكر الطائرة) وأجور الحكام المحليين والمراقبين وحكام الطاولة هي خمسة ملايين ليرة سورية مقسمة مناصفة بين الأندية المشاركة، أي إن حصة كل نادٍ تبلغ مليوناً ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية لا غير.