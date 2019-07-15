27 ألف ولادة منذ بداية العام في حوالي 6000 مكتوم!! … 7.6 آلاف تزوجوا و1200 طلقوا في حماة

نفى مدير مديرية الشؤون المدنية في حماة فراس صيوم لـ«الوطن» حدوث أي تأخر في منح المواطنين وثائقهم المدنية أو تسجيل واقعاتهم سواء في المديرية المركزية أم بالمراكز الفرعية ودوائر المناطق، فهي مربوطة إلكترونياً ومزودة بكل مستلزمات العمل المريح للمواطن وللعاملين أيضاً.

وبيَّنَ أن إنجاز أي معاملة لا يستغرق سوى دقائق معدودة، ومنح البطاقة الشخصية خلال 48 ساعة على أكثر تقدير، موضحاً أنه من الطبيعي أن يشهد العمل ضغطاً فالشؤون المدنية لها علاقة مباشرة بحياة كل المواطنين، مضيفاً: لكن هذا لا يشكل أي معاناة للمواطن الذي يراجع العاملين بالمديرية.

وبلغة الأرقام بيَّن صيوم أن عدد البطاقات الشخصية التي منحت للمواطنين منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، بلغ 36600 بطاقة، وتم تسجيل 27813 ولادة حديثة، وتسجيل 5955 مكتوماً و4754 واقعة وفاة و7616 واقعة زواج و1264 واقعة طلاق و8009 واقعات نقل سكن و797 حالة تصحيح أخطاء سابقة وردت في سجلات الأحوال المدنية، وإصدار 9628 بطاقة عائلية، ولفت إلى التوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن في حماة وريفها، ففي حماة يفتتح في القريب مركز في مقر مجلس مدينة حماة للتخفيف على المواطنين المراجعين لمجلس المدينة من أي عبء في الحصول على وثائق مدنية لزوم معاملاتهم بالمجلس، كما سيفتتح مركز آخر في قرية بعرين بريف حماة الأسبوع القادم.