شؤون محلية

22 ملياراً إجمالي مديونية تأمينات الريف على القطاعين العام والخاص

الثلاثاء, 16-07-2019

إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 3188 تاريخ 11/7/2019 بعنوان: «جهات حكومية لا تدفع التأمينات الاجتماعية.. 22 مليار ليرة ديون تأمينات ريف دمشق منها 19 ملياراً على القطاع العام».
حيث جاء بالمادة: «إن مديونية الفرع على القطاعين العام والخاص بلغت 22 مليار ليرة سورية في النصف الأول من عام 2019 توزعت بين 19 ملياراً على القطاع العام و3 مليارات على القطاع الخاص»، نبين الآتي:
إن هذه المديونية المذكورة أعلاه هي مديونية الفرع الإجمالية المترتبة على القطاعين العام والخاص وليست عن النصف الأول من عام 2019.

المكتب الصحفي
هناء ديب

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 16-07-2019

حريق برج دمشق يكشف مخالفات في التراس ونقص تجهيزات الإطفاء … تناقضات في أرقام كلفة السكن البديل في مشروع المرسوم 66!! … سرور: الكلفة 120 ملياراً لخمسة آلاف مسكن.. ومدير الدراسات 380 ملياراً

الثلاثاء, 16-07-2019

السويداء تسأل عن حصتها من باصات الصين … مطالبات ببطاقة ذكية لمكاتب المهندسين والمحامين والأطباء

الثلاثاء, 16-07-2019

مياه حمام واصل «مقطوعة»

الثلاثاء, 16-07-2019

نقابة أطباء الأسنان تعرض رؤية متكاملة أمام رئيس الحكومة … قربي لـ«الوطن»: 90 بالمئة غير مختصين في سورية.. ومركز للتدريب على مستوى الشرق الأوسط

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock