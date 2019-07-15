22 ملياراً إجمالي مديونية تأمينات الريف على القطاعين العام والخاص

إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 3188 تاريخ 11/7/2019 بعنوان: «جهات حكومية لا تدفع التأمينات الاجتماعية.. 22 مليار ليرة ديون تأمينات ريف دمشق منها 19 ملياراً على القطاع العام».

حيث جاء بالمادة: «إن مديونية الفرع على القطاعين العام والخاص بلغت 22 مليار ليرة سورية في النصف الأول من عام 2019 توزعت بين 19 ملياراً على القطاع العام و3 مليارات على القطاع الخاص»، نبين الآتي:

إن هذه المديونية المذكورة أعلاه هي مديونية الفرع الإجمالية المترتبة على القطاعين العام والخاص وليست عن النصف الأول من عام 2019.

المكتب الصحفي

هناء ديب