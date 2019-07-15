اقتصاد

اتحاد الفلاحين لـ«الوطن»: تسوق 717 ألف طن قمح و331 ألف طن شعير

| رامز محفوظ

الثلاثاء, 16-07-2019

صرّح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين ورئيس مكتب التسويق خطار عماد لـ«الوطن» بأن استلام الشعير من الفلاحين مازال متوقفاً في كل مراكز الاستلام في المحافظات السورية، مشيراً إلى أنه منذ أسبوع لم يتم استلام الشعير نهائياً.
ولفت إلى أنه من المتوقع صدور قرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتصدير الشعير إلى الخارج، بناء على كتاب أرسل لها لمعالجة موضوع الشعير.
وبين أن الكمية المسوقة من مادة الشعير بلغت حتى تاريخه 331 ألف طن، على حين إن كمية الإنتاج الكلي المتوقعة قد تصل لحدود 2.4 مليون طن.
وفيما يخص القمح بين أن الكمية المسوقة بلغت 717 ألف طن حتى تاريخه، بينما كمية الإنتاج الكلي المتوقعة قد تتجاوز 2.7 مليون طن.
وأشار عماد إلى أن تسويق القمح مستمر خلال الشهر الحالي والقادم، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينتهي تسويق القمح كلياً مع نهاية الشهر القادم.
وختم عماد بتأكيد عدم وجود معوقات حالياً أو إشكاليات بالنسبة لموضوع تسويق القمح، إذ إنه يسير بشكل جيد كما هو مخطط له، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً متعلقة فقط بموضوع التوقف عن استلام الشعير.

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