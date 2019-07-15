نقاط تفتيش سورية على الحدود مع العراق

كشف مصدر أمني عراقي أن الحكومة السورية أقامت نقاط حراسة قرب الحدود مع العراق، وذلك في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

وتحدث مصدر أمني عراقي، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، عن «فتح السلطات السورية نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق»، وقال: إن «هذه النقاط هي للحراسة وتابعة للشرطة السورية»، مبيناً أن «هناك تعاوناً بين هذه النقاط، وحرس الحدود العراقي لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة المساحات المشتركة».

وأضاف: إن «نقاط التفتيش هذه قريبة من الحدود العراقية السورية، ما يشكل تكثيفاً للتعاون الأمني بين البلدين لمنع تسلل ما تبقى من عناصر تنظيم داعش بين البلدين».