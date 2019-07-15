الأولى

نقاط تفتيش سورية على الحدود مع العراق

| وكالات

الثلاثاء, 16-07-2019

كشف مصدر أمني عراقي أن الحكومة السورية أقامت نقاط حراسة قرب الحدود مع العراق، وذلك في إطار التعاون الأمني بين البلدين.
وتحدث مصدر أمني عراقي، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، عن «فتح السلطات السورية نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق»، وقال: إن «هذه النقاط هي للحراسة وتابعة للشرطة السورية»، مبيناً أن «هناك تعاوناً بين هذه النقاط، وحرس الحدود العراقي لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة المساحات المشتركة».
وأضاف: إن «نقاط التفتيش هذه قريبة من الحدود العراقية السورية، ما يشكل تكثيفاً للتعاون الأمني بين البلدين لمنع تسلل ما تبقى من عناصر تنظيم داعش بين البلدين».

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 16-07-2019

وفد مجلس الشعب واصل مشاركته في نيويورك بمنتدى التنمية وألقى كلمة سورية … شبيرو لـ«الوطن»: لا يمكن القيام بالتنمية في ظل الإرهاب

الثلاثاء, 16-07-2019

صفقة القرن

الثلاثاء, 16-07-2019

عبد اللهيان حمل مبادرة لمواجهة «صفقة القرن»

الثلاثاء, 16-07-2019

«تل رفعت» و«تل أبيض» تتصدران التصريحات والتحركات التركية … الميليشيات «الكردية» تحشد خوفاً من عدوان محتمل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock