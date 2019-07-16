رئيس فرع المرور: 950 شرطياً لا يمكنهم تغطية المدينة … بدء تجربة GPS لمراقبة وسائل النقل العامة في دمشق

كشف مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ياسر بستوني عن إجراء تجربة جهاز GPS المزمع تطبيقه على السرافيس وغيرها من سيارات النقل العام بالمدينة في حال كانت ذات جدوى اقتصادية وفنية، مبيناً أن المديرية ركبته على إحدى سياراتها لإجراء التجربة والعملية بكاملها ستكون محل تقييم متكامل.

وأكد بستوني في معرض رده على أعضاء مجلس المحافظة عدم وجود أي تعديل على أسعار تعرفة النقل بالتاكسي، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى لمعالجة هذا الموضوع.

وأوضح رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب أنه يوجد في الفرع 950 عنصراً يتم توزيعهم على أهم المفاصل في المدينة، مؤكداً أنه غير قادر على وضع شرطي مرور في كل تقاطع وعند كل إشارة ضوئية.

وطلب الخطيب من المواطنين التعاون مع دوريات المرور في حال مخالفة أي سائق تكسي للتسعيرة أو رفض تلبية طلب المواطن أو عدم تشغيل العداد.

وخلال الاجتماع طرح بعض أعضاء مجلس المحافظة المشاكل التي تواجه خطوط السير في المدينة وطرحوا الحلول لها.