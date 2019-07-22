مشفى الكسوة جاهز في عام 2020 … رشاوى في مطحنة الغزلانية والتصنيف حسب الدفع

ادعى نائب رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفها زياد خالد تفشي الرشاوى في مطحنة الغزلانية ابتداءً من المدير وصولاً إلى أصغر موظف، متهماً مديرها بالتعامل والتعاقد مع التجار على حساب الفلاحين أثناء استلام المحاصيل، مضيفاً: التاجر الذي يدفع له رشوة يتم تصنيف محصوله على أنه درجة أولى وثانية، أما الفلاح فيكون تصنيفه درجة عاشرة.

وطالب عضو مجلس محافظة ريف دمشق أيمن زينية خلال جلسة اليوم الثاني من الدورة الرابعة العادية التي تناولت أمور التربية والصحة والتموين والخدمات بتفعيل 7 آبار لمصلحة مديرية الزراعة في منطقة وادي بردى، مشيراً إلى أن هذه الآبار لم يتم وضعها بالاستثمار على الرغم من أن هذه المنطقة مصدر للمياه، مقترحاً أن تقوم المنظمات الدولية باستلام المشروع.

وأكد زينية ضرورة معالجة مشكلة السيول الجارفة في قدسيا قبل حلول فصل الشتاء، مضيفاً: هناك أشخاص بلا منازل نتيجة الكوارث التي نتجت عن الأمطار في الشتاء الماضي، واشتكى أحد الأعضاء من رمي قمامة محافظة دمشق بمنطقتي الكباس والدخانية نهاراً وحرقها أثناء الليل ما يتسبب بروائح خانقة للمنطقة، فأجابه رئيس المجلس صالح بكرو: سيتم ترحيل كل القمامة وسنقوم برفع كتاب لمحافظ دمشق بهذا الخصوص.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة ترميم المدارس وتوسيعها وبناء طوابق إضافية أو غرف مسبقة الصنع فيها وخاصة في مدارس جرمانا والتل ومدرسة المتفوقين في صحنايا، وعن وجود نقص في الكادر التدريسي.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق لؤي السالم في معرض رده على شكوى زياد خالد أنه قام بالتواصل مع مدير الشركة السورية للحبوب بهذا الخصوص، والذي وعد بدوره بمعالجة المشكلة.

وأكد أمين سر محافظة ريف دمشق أحمد عبد اللـه خلال رده على شكوى قلة عمال النظافة في السيدة زينب، أن أغلبية العمال في المنطقة عادوا إلى مكان تعيينهم الأصلي في مخيم اليرموك بعد تحريره، علماً أن فرزهم كان مؤقتاً في منطقة السيدة زينب، كاشفاً عن صدور 3 موافقات لتعيين عمال بلدية في السيدة زينب خلال العام الحالي،و كل موافقة تشمل 30 عاملاً.

وكشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو أنه تم أخذ أمر المباشرة بتنفيذ مشفى الكسوة ليتم تجهيزه في عام 2020.

وكشف بكرو أنه تم تخصيص مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بموازنة قيمتها 50 مليون ليرة في عام 2020، لإجراء أعمال صيانة لمركز الأحداث في قدسيا، ومراكز ووحدات التنمية الريفية، إضافة إلى تأهيل المنشآت والوحدات الإرشادية كافة.