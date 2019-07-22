تضاعف عدد زوار سورية إلى 1.1 مليون حتى نهاية حزيران … مارتيني لـ«الوطن»: 85 بالمئة من الاستثمارات السياحية في أربع محافظات

أكد وزير السياحة رامي مارتيني أن الوزارة وضعت خطة لتطوير القطاع السياحي خلال الفترة من 2019 إلى 2030 ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الصورة الحضارية لسورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مارتيني أن خطة تطوير هذا القطاع اشتملت على عدة محاور، أهمها تخطيط الاستثمار السياحي على كامل الخريطة الاستثمارية في سورية، ومراعاة التوازن الجغرافي النسبي والتنموي لمعالجة السلبيات المتمركزة في مراكز المدن الكبرى، مضيفاً: إن النسبة الكبرى من الاستثمارات في أربع محافظات، والتي وصلت إلى 85 بالمئة من الإجمالي لتشمل الخطة توازناً جغرافياً وميزات تنافسية للمحافظات، إضافة إلى محور الكوادر البشرية والتدريب والتأهيل.

واعتبر مارتيني أن صناعة السياحة باتت تتصدر أولويات الاقتصاد، مضيفاً: ولأننا مدركون لأهمية خلق قيم تنموية سياحية مستدامة، فإن التحديات التي تواجه القطاع، تفرض علينا ابتكار مواجهة استثنائية لها، كي يكون بإمكاننا تسريع عجلة صناعة السياحة.

ولفت مارتيني إلى أهمية تشجيع المنظمات والنقابات لتأمين مشاريع سياحية مدروسة تتناسب مع دخل المواطن، إضافة إلى تشجيع إقامة منشآت وفنادق جديدة.

وكشف مارتيني أن عدد القادمين حتى نهاية حزيران من العام الحالي بلغ 1.12 مليون زائر، مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ عدد زوارها 650 ألف زائر.