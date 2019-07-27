أشبال تشرين يقرعون جرس الخطر

خيب أشبال تشرين ظن جمهورهم بهم ولم يحققوا المطلوب في نهائيات أشبال القطر «مواليد 2004 – 2005» التي جرت بدمشق بمشاركة فرق الكرامة والاتحاد والنواعير وتشرين واحتلوا المركز الأخير بعد خسارتهم مبارياتهم الثلاث مع الكرامة بهدفين لثلاثة ومع الاتحاد بهدف لهدفين ومع النواعير بهدفين نظيفين، تاركين وراءهم إشارات استفهام كثيرة حول الأداء السيئ الذي لعبوا فيه بدءاً من دور المجموعات الذي جرى في حمص وتأهلوا من خلاله إلى النهائيات بفوزهم على عمال حماة بخمسة أهداف لهدف وعلى الحرية برباعية نظيفة وخسارتهم أمام المجد بهدفين لهدف التي إذا أضفناها إلى خسارات النهائيات تكون بذلك أطول سلسلة في الخسارات الرسمية المتتالية عبر تاريخه، وليقرع بذلك أشبال تشرين ناقوس الخطر حول الأساسات التشرينية التي نتمناها أن تكون أقوى.

وإن كانت الإدارة قد قصرت في مرحلة المجموعات عندما كان الفريق يسافر إلى حمص ويعود في اليوم نفسه إلا أنها في النهائيات لم تقصر في ذلك وحجزت للفريق في فندق فخم ولا عذر للفريق في عدم تحقيق النتائج المطلوبة وإن لعب كل يوم مباراة لأن ذلك ينطبق على الفرق الأخرى، مع قناعتنا بأن ذلك أمر سلبي خاصة في هذا الجو الحار الذي يضر باللاعبين صحياً.

وكانت أخبار قد تم تداولها عن دخول المحسوبيات في اختيار اللاعبين الذين سيمثلون الفريق نتمنى من الإدارة أن تقف عندها مطولاً كما نتمنى أن تقف عند موضوع اختيار المدربين بحيث يدرب الأفضل بغض النظر عن اسمه أو من يدعمه وبكل الأحوال نتمنى أن يكون ما حدث مع الأشبال درساً يستفاد منه في باقي الفئات وخاصة الناشئين المقبلين على المنافسة على بطولة الجمهورية قريباً.