برجك اليوم – الأحد 28 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان مغامرات جديدة أو تعارف على أصدقاء جدد يحمل لك في طياته السعادة والقرارات الإيجابية، فأنت مملوء بالحنان والمحبة تجاه الجميع والأهم أنك حنون تجاه الحبيب أو العائلة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تعطي الثقة لمن لا يستحق وهو ما يضايقك لأنك تعتبر نفسك جيداً في الحكم على الآخرين، ولكنك تخطئ أحياناً لأنك بشر ومع ذلك أنا أنصحك أن تتأكد من مشاعرك أولاً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تخرج من دائرتك الضيقة لتتعرف على أصدقاء جدد يتجندون لمساعدتك، وقد يعرض عليك مشروع جديد بحاجة للبحث أو الدراسة وربما تفكر في أوراق أو سفر.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تستوعب غيرك اليوم بشكل غير مألوف وربما تقدم مساعدة مهمة لمن حولك، فالآخرون من حولك يدعمون قراراتك وأعمالك ويضعونك في المقدمة، تتلقى تأييداً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اقبل الآخر كما هو ولا تحكم أحكاماً سريعة بطريقة مسبقة من دون أن تتأكد، وابتعد عن القلق والكآبة والغضب بل أعد النظر مراراً فيما يحصل حولك وحاول أن تبني من جديد.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تجبر نفسك على القيام بأمور تكرهها إذا لم تكن ضرورية ولذلك أنصحك أن تعمل ما تحب، فأنت في شهر للعمل لتشعر أنك مركز اهتمام من حولك ولتحتاج أجنده تكتب فيها مواعيدك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تحتاج لمرآة من أصدقاء تثق بهم لتتكلم عما يضايقك وتشرح ماذا يجري داخلك، ومهمات جديدة وقد تحدث هذا الشهر تغيراً في خط سيرك نحو هدف جديد أو عقد جديد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اشرح وجهة نظرك بهدوء فاليوم ليس لتعقيد الأمور أو للسير باتجاه التصعيد، وانتبه من شحنة التسلط التي تحملها ولا تستعملها هذه الفترة نحو من تحب، والمحبة ممن حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الفلك اليوم يعدك بهدية أو خبر جميل أو عرض وتقارب بين العائلة أو الأصدقاء، وقد تتلقى خبراً عاطفياً جميلاً أو اتصالاً هاتفياً أو تفرح بتغيير مفاجئ نحو فرص للمحبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد يضايقك قرار يؤثر في أمورك المالية وقد تضطر لصرف إضافي على أمور صحية، فاحسب ما يلزمك فعلاً بعيداً عن الصرف على الرفاهية فالتوازن مطلوب وضروري.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط إنه يوم رائع لتشعر أن كل جهد مبذول يدر عليك المال ويجلب لك المديح، فأنت تملك القرار والتعاطف والثقة، فوجود القمر في برجك يعزز طاقتك ويحسن معنوياتك وتستعيد البسمة.