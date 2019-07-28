إحباط مخطط إرهابي لاستهداف عدة مدن عراقية … الحلبوسي يبحث مع أمير الكويت المشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق.

وذكر بيان لـمكتب الحلبوسي أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم (أمس) أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين».

وثمَّن الحلبوسي «مواقف الكويت وسمو الأمير الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين»، مؤكداً «ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار التي تدعم الحكومة العراقية لتلبية حاجات المواطن».

وأوضح أننا «جئنا إلى دولة الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولاسيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة»، داعياً إلى «تشكيل لجان مشتركة لدراستها والبدء بتنفيذها».

من جانبه أكد الصباح إننا «مستعدون دائماً لمساعدة العراق والوقوف معه، وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما ستسعى إلى حث الدول على الإيفاء بالتزاماتها».

ومن جهة ثانية وجّه الصباح أمس بسرعة افتتاح قنصلية لبلاده في محافظة النجف.

وذكر محافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقته وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع» «التقينا اليوم (أمس)، بأمير دولة الكويت ضمن الوفد العراقي الذي يزور الكويت في زيارة رسمية برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعدد من النواب في البرلمان العراقي وعشرة محافظين وكبار المسؤولين في زيارة رسمية».

وأضاف الياسري: إن «أمير الكويت، وجّه بسرعة افتتاح قنصلية لدولة الكويت في محافظة النجف الأشرف فضلاً عن مساهمته ببناء مراكز طبية متخصصة ومتطورة لخدمة الزائرين في زيارة الأربعين على طريق يا حسين بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة».

وأوضح، «كان لنا عدة لقاءات مهمة مع المسؤولين الكويتيين من أجل التباحث والتشاور لخدمة مدينتنا المقدسة ومنها لقاؤنا بولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح وكذلك لقاءنا بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي».

في سياق منفصل أعلنت القوات العراقية أمس إحباطها مخططاً إرهابياً لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة «واع» عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية العراقية أبو علي البصري قوله «إنه وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات استطعنا تحديد أهداف إرهابية وتدميرها بالضربات الجوية تارة وبالقتال المباشر وجها لوجه مع الإرهابيين تارة أخرى».

ولفت البصري إلى أن عمليات الجيش العراقي الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 منهم في بغداد و4 آخرين في البصرة تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد وأربيل والبصرة ومحافظات أخرى.

وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي أحبطت قبل يومين هجوماً لتنظيم «داعش» الإرهابي في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.

إلى ذلك أعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار عماد الدليمي أمس عن تدمير عدد من المضافات وأكداس العتاد بعملية أمنية استباقية غربي المحافظة.

وذكر الدليمي في تصريح أن «قوات من الجيش مسنودة بقوات من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، لتعقب خلايا عصابات داعش الإرهابية».

وأضاف الدليمي: إن «القوات الأمنية تمكنت من تدمير عدد من المضافات وأكداس للعتاد والأنفاق السرية»، مبيناً أن «طيران الجيش وفر غطاء جوي للقوات الأمنية مؤكداً استمرار الحملة الأمنية للتطهير صحراء الرطبة من خلايا إرهابيي داعش».