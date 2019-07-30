اتفاق سوري إيراني لإقامة معمل سيارات وآخر لحليب أطفال وثالث للأدوية السرطانية

كشف أمين سرّ الغرفة التجارية السورية الإيرانية في دمشق مصان نحاس عن التوجه لتوقيع اتفاقيات قبل عيد الأضحى مع إيران لإنشاء معمل حليب أطفال وآخر لأدوية أمراض السرطان وثالث للسيارات.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش لقاءات العمل الثنائية السورية الإيرانية التي استضافها فندق الشيراتون أمس ضمت رجال أعمال إيرانيين مع نظرائهم السوريين أكد النحاس أن العمل جارٍ على الانتقال من التركيز على القطاع التجاري الاستهلاكي إلى القطاع الصناعي للوصول إلى مرحلة قوية للصناعة في سورية.

وأضاف: يتم بحث إقامة صناعات حديثة جداً في مجالات البناء والصحة والأدوية وحليب الأطفال ومختلف المجالات الأخرى لكسر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية، وهذا ما ينسجم مع توجهات الدولة السورية.

وأكد نحاس أنه خلال أشهر سيكون هناك تحسن كبير في الوضع الاقتصادي، وستتوافر المنتجات بكثرة. وأكد نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، فهد درويش أن رجال الأعمال الإيرانيين مصممون على إقامة معامل في سورية.