مذكرة تفاهم سورية إيرانية لتعزيز التعاون في التأمين

أبرمت هيئة الإشراف على التأمين أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين المركزية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أجل تعزيز التعاون في مجال التأمين بين البلدين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» ستتم مناقشة العديد من التفاصيل في العمل التأميني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاتفاقية التي وقعت أمس، وعلى أن تكون مدة الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد في حال موافقة الفريقين.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والفروع والوكالات ومكاتب الاتصال وفق القوانين والأنظمة المحلية السارية في كلا البلدين.

إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال حسابات التأمين وتطبيقاته، وفي مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات وطرق صناعة التأمين واستثمار موارد التمويل واحتياجات التأمين وطرق المراقبة من سلطات الإشراف على التأمين، والعمل على تسهيل التأمين البحري وتقديم التغطية التأمينية للشحن.

كما تركز المذكرة على دعم الفريقين المعرفة المهنية للموظفين الإداريين وخبراء التأمين من خلال عقد المؤتمرات، وإجراء الدورات المهنية والورشات العملية أو من خلال إيفاد الخبراء والموظفين بين البلدين من أجل هذا الغرض.

كما يتم العمل على خطة عملية لتنفيذ مذكرة التفاهم وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، والعمل أيضاً على الاستمرار في المفاوضات والمشاورات حول مختلف القضايا.