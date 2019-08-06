برجك اليوم – الأربعاء 07 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تشعر أن الأوضاع متقلبة ويجب أن تستفيد من كل ما يحيط بك من مفاجآت سارة، فصالح من حولك واغفر أخطاءهم فكلنا نخطئ واليوم جميل للمصالحات واللقاءات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت إما أنك تصرف أكثر من دخلك بسبب وضع صحي أو باستشارات طبية أو تصرف على أمور كمالية في منزلك أو هندامك فانتبه إلى مالك وكل جهد قد يزيد من أرباحك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران ابدأ ببصيرتك الداخلية لتستشف تلك الأجزاء المهملة من ذاتك ولتعرف ماذا تريد بالضبط؟، فربما أبارك بجديد لك فأنت تبدل أفكارك وطريقة تفكيرك وتناقش محيطك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اسأل قلبك؟ ألست أنت الذي تبعد حين تتضايق وتحرص على ألا نرى الجانب الضعيف فيك، إذاً لماذا تلومنا إذا لم نفهم رغبتك في تلقي الحنان فهذا يوم قد تفضل العزلة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يشعر الأصدقاء بالرغبة في البقاء إلى جانبك بسبب إشراقك وتفاؤلك وقد تزور أو تزار، وهذا يجعلك تقضي الكثير من اللقاءات والأوقات المسلية مع الأصدقاء أو الأهل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول كن حكيماً وجدياً في تعاطيك مع بعض الظروف الطارئة والأهم أن تنتبه من المحتالين، فقد يخيب أملك في أوضاعك المهنية وتشعر بالظلم أو الغبن يقع على كتفيك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تطورات إيجابية على صعيد خياراتك وخاصة في العمل تحسن التأثير في محيطك، فأنت تعبر عن نفسك بوضوح وخاصة في العمل وتستعيد مكانك ومكانتك والثقة بك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تسمع اليوم مديحاً من الشريك أو العائلة عن طيبتك وحنانك ومحبتك للآخرين، وقد تتلقى مساعدة من أحد الأصدقاء أو الزملاء مالياً أو عملياً أو تجد حلولاً لمشكلة عالقة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول دعوات أو اتصالات أو سفر وهذا قد يثير غيرة الشريك فحاول أن تهدئ من ثائرته، وكن أكثر حناناً وتفهماً لمشاعره وقد تواجه مشكلة مع أحد أفراد العائلة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني العمل نقطة ارتكازك فامنحه الأولوية فالمجال جيد لتكثيف جهودك في العمل، فالطاقة التي تسكنك تشكل حافزاً لك للإنجاز ولإنهاء أعمالك ولتكون شخصاً مميزاً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تعبر عن نفسك بطريقة صحيحة وقد تكون نجم الاجتماعات بحديثك وحلك لبعض المشاكل بصورة سريعة ومنطقية ما يجذب إليك الأنظار ويجعلك تفوز بكل المنافسات.