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رائحة تدلك على وجود بق الفراش

| وكالات

الأحد, 18-08-2019

يزداد انتشار بق الفراش في الطقس الحار خلال فصل الصيف، ما يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للكثيرين خاصة أن الحشرة المزعجة تلدغ الأشخاص دون أن يشعروا بذلك.
ويطلق بق الفراش مادة كيميائية تعد بمثابة المخدر في منطقة اللدغ، بينما يتغذى على دم الفرد، ما يفسر سبب تعرض معظم الناس للمئات من اللدغات أثناء النوم دون استيقاظهم.
تعد ملاحظة وجود رائحة جديدة وغير عادية قادمة من غرفتك، إحدى علامات انتشار بق الفراش، حيث تطلق هذه الحشرات روائح تسمى «فيرومونات إنذارية». ووُصفت الرائحة بعدة طرق مختلفة، وقورنت برائحة الكزبرة.
ويمكن أن تكون البقع الداكنة أو السوداء الصغيرة على الفراش وأغطية الوسائد، علامة على وجود بق الفراش.
وفي حال كنت تشك في احتمال وجود بق الفراش، فعليك تنظيفه بما في ذلك الأغطية والستائر والملابس بالماء الساخن، وتجفيفها بأعلى درجات الحرارة. كما ينبغي استخدام فرشاة قاسية لفرك طبقات السرير والفراغات المحيطة، مع إزالة الفوضى الموجودة حول السرير.

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