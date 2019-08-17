كمية العسل التي يمكن تناولها

تحدث الأطباء وخبراء التغذية عن كمية العسل التي يمكن أن يتناولها الإنسان في اليوم دون أن تسبب له أي أضرار صحية.

ووفقاً للأطباء وخبراء التغذية، يجب ألا تزيد كمية العسل التي يتناولها الشخص في اليوم عن ملعقتي طعام.

يقول أليكسي بويفيروف بروفيسور قسم العلاج في العيادات الخارجية بجامعة سيتشينوف الطبية: «يفضل تناول العسل في النصف الأول من النهار، على أن يرافقه نمط حياة نشط».

وأشار البروفيسور، إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل، تمنع تأكسد الخلايا، إضافة إلى احتوائه على الفيتامينات وسكر الفركتوز مصدر الطاقة.

أما يلينا تيخوميروفا، الخبيرة في التغذية، فتشير إلى أن فوائد العسل مبالغ فيها، حيث للحصول على الفائدة من تناوله يجب تناول كمية كبيرة ، ولكن نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات فإنه يعطي سعرات حرارية كثيرة، لذلك يجب تناول كمية قليلة منه.

يتفق الطبيبان على أنه من الأفضل شراء العسل في حالته الطبيعية أي بخلاياه، لأن هذا يؤكد على أنه طبيعي. أما تناول الشاي مع العسل عند الإصابة بأمراض البرد، فإنه لا يسرع في الشفاء، لأن العسل يفقد الكثير من فوائده عند إذابته في ماء حار.

وتضيف: ليس هناك موانع كثيرة لتناول العسل، باستثناء السمنة، لأنه يعطي سعرات حرارية كثيرة، والحساسية من الزهور أو سم النحل.

من جانبه يؤكد بويفيروف، على أن مشروب العسل والكحول يشكل خطورة على الصحة، وخاصة عند تناول كمية كبيرة منه، لأنه يسبب تغيرات في الكبد تنتج عنها التهابات قد تنتهي بتليفه.