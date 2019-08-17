التونسي قيس اليعقوبي مدرب لكرة الاتحاد

حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد أمره بعد مخاض عسير من خلال عملية قيصرية أدت لاتفاق مع المدرب التونسي قيس بن بوجمعة اليعقوبي بعد اتصالات استغرقت أسابيع ومشاورات تكللت بالنجاح حتى هذه اللحظة مع الاتفاق على التفاصيل الدقيقة، وكل ما يتبقى هو التوقيع على العقد المرسل له، ومن المتوقع إن سارت الأمور أن يكون وصول المدرب خلال الأيام القليلة القادمة إلى اللاذقية مع مساعد له تونسي الجنسية يدعى صابر بن الطاهر بن جبرية على أن يتابعا الفريق خلال دورة الوفاء والولاء التي ينظمها نادي تشرين مع الحفاظ على المدرب الوطني أسامة حداد ضمن طاقم الفني للفريق، على الطرف الآخر أنهى مجلس الإدارة تعيين كوادره لفرق الفئات العمرية بتعيين عبادة السيد مدرباً للشباب وبكري طراب للناشئين ونهاد البوشي للأشبال تحت إشراف جمال هدلة وعمار أيوبي، وحافظ محمد جقلان على موقعه مشرفاً للقواعد بقيادة المدربين يحيى الراشد وعلي مشون وزكريا حمامي وعبد المنعم شوكة، فيما يتبقى الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني لفريق الرجال.

صبروا ونالوا

مع توصل إدارة الاتحاد لاتفاق مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي تكون قد أنهت جميع ترتيباتها لدخول منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد بعد صفقات نارية وعالية القيمة أملاً في نيل اللقب الذي غائب عن خزائن النادي منذ عام 2005 وحتى الآن، ويأمل المسؤولون في تحقيق هذا الحلم بعد عمل مكثف وتعاقدات متتالية وضعت الفريق منافساً على البطولة قبل بدايتها وزادت الأمور حدة من خلال التعاقد مع مدرب عربي سيكون هو الآخر مطالباً بالكثير في ظل كوكبة من ألمع النجوم المحلية وهو بلا شك صاحب كار ولديه من الخبرة الشيء الكثير لاعباً ومدرباً وتجاربه كانت جيدة مع الفرق التي أشرف عليها ويحتاج لوضع لمسات على العناصر حتى يكون الإخراج جيداً في ظل اهتمام جماهير كبير من قبل الاتحاديين الذين صبروا ونالوا مطلبهم، تجدر الإشارة إلى أن المدرب الجديد لكرة الاتحاد من مواليد 1966 لعب مع الإفريقي والمستقبل الرياضي وكان لاعباً ضمن المنتخب التونسي فيما عمل كمدرب مع حلق الوادي والاتحاد المنستيري والشعلة السعودي والإفريقي والوحدات الأردني.

مشاركة وترقب

فريق الاتحاد حتى الآن يمتلك على لوائحه عشرين لاعباً، إضافة لخمسة لاعبين تم ترفيعهم من فئة الشباب إلى فئة الرجال وهؤلاء ينتظرون مصيرهم لدى اتحاد كرة القدم بعد إقرار رفعهم على اللوائح مع اعتراضات الأندية على هذا الأمر وعدم تفعيله حالياً وتركه للموسم القادم نتيجة التعاقدات التي أجرتها معظم الأندية والتي لم يعد للصاعدين مكان لهم بفريق الرجال، فيما تم ترحيل مؤتمر اللعبة إلى إشعار آخر كما علمنا وبذلك ضاعت القرارات ولم تعد الأندية تدري ماذا تفعل.

عموماً الاتحاد يغادر خلال الساعات القادمة إلى اللاذقية للمشاركة بدورة الوفاء والولاء حيث سيكون الفريق مطالباً بتحقيق نتائج جيدة وهو مازال ضمن فترة التحضير التي بدأت بوقت متأخر تحت قيادة المدرب أسامة حداد والجميع ينتظر قدوم اليعقوبي لقيادة السفينة حيث سيكون صاحب كلمة الفصل بكثير من القضايا المعلقة التي تخص الفريق.