سورية

شلق: لا مكان لمحتل على الأراضي السورية

| وكالات

الأحد, 18-08-2019

أكد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق، أمس، أنه لا مكان لمحتل على الأراضي السورية.
وفي تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لانتصار المقاومة اللبنانية حزب اللـه على الكيان «الإسرائيلي» في حرب تموز 2006، نوه شلق بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية، مشدداً على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وأنه «لا مكان لمحتل فيها».
وأوضح شلق، أن المقاومة بانتصارها على العدو «الإسرائيلي» في تموز 2006 بيّنت أن النصر غير مستحيل على عدو غاصب استخدم أعتى وأفتك الأسلحة والعتاد الحربي.
ولفت إلى أن العدو «الإسرائيلي» لم يتوقع أن تحقق المقاومة هذا الانتصار الأسطوري عليه.
ومن جانبه أكد رئيس تيار «صرخة وطن» في لبنان جهاد ذبيان في تصريح مماثل أن الانتصارات الميدانية المتتالية التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري على الإرهابيين هي الرد الواضح والصريح على كل المحاولات الأميركية والتركية الرامية إلى إقامة ما تسمى «المنطقة الآمنة»، مبيناً أن مصير هذه المحاولات هو الفشل.

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