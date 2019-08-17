«ملحمة تاكتيكال» تقر بمقتل قائدها بإدلب

أقرت مجموعة «ملحمة تاكتيكال» الإرهابية أو ما يسمى «بلاك ووتر الجهاد»، أمس، بمقتل متزعمها المدعو «أبو سلمان البيلاروسي»، وذلك في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب حيث يقوم الجيش العربي السوري بعملية عسكرية لتطهير المحافظة من الإرهاب.

وقالت المجموعة في بيان، عبر حسابها في «تلغرام»، حسب مواقع إلكترونية معارضة: إن قائد «ملحمة تاكتيكال» قتل على الجبهة الجنوبية لإدلب.

وذكرت المجموعة أنه تم انتخاب علي الشيشاني متزعماً جديداً للمجموعة، مؤكدة مواصلة عملها في المنطقة.

وما يسمى «ملحمة تاكتيكال» تعرف أيضاً بمجموعة «بلاك ووتر الجهاد» وتسمى أيضاً بـ«تاكتيكال الملاحم»، أسسها إرهابيون جاؤوا من روسيا وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق، وأغلبية المدربين خدموا في القوات الخاصة في بلدانهم، وكان يتزعمهم «أبو سلمان البيلاروسي»، بحسب المواقع.

وذكرت المواقع أن المجموعة الإرهابية تأسست في عام 2015، وانطلقت في عام 2016 بتدريب الإرهابيين على يد المدعو «أبو رفيق»، والذي كان مظلياً في القوات الخاصة في روسيا، قبل أن يقتل بقصف روسي في شباط 2017 مع عائلته.

وكان الإرهابي «أبو رفيق» انخرط في تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، فرع تنظيم القاعدة في سورية حالياً، مع المدعو «سيف اللـه الشيشاني» لفترة معينة، ثم أسس المجموعة الإرهابية «الملحمة»، حسبما أكد الإرهابي «أبو سليمان» خلال مقابلة في «الجزيرة ميدان» في كانون الأول 2018.

وحول هدف المجموعة الإرهابية أكد «أبو سليمان» أنه عند الانتهاء من تنفيذ عملياتها لن تبقى المجموعة في سورية، وإنما هدفها الانتقال إلى مكان آخر لـ«مساعدة المسلمين السنة» حسب قوله.

ومن أبرز المجموعات الإرهابية التي تدربها «ملحمة تاكتيكال»، المجموعة الإرهابية الخاصة التابعة لـ«النصرة»، والمعروفة بما يسمى «العصائب الحمراء»، في ريف إدلب الجنوبي.