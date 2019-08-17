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«مفوضية اللاجئين» ترفض عرضاً روسياً لتأمين عودة «المهجرين» السوريين

| وكالات

الأحد, 18-08-2019

في محاولة جديدة لعرقلة عودة «اللاجئين» السوريين، رفضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عرضاً روسياً بإقامة مخيمات للمهجرين السوريين داخل الأراضي السورية، لتأمين عودتهم إلى بلدهم من دول الجوار.
وقال مصدر أوروبي يواكب ملف المهجرين السوريين بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية: إن «روسيا عرضت على المفوضية إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية لتأمين عودتهم إلى بلدهم من دول الجوار، التي لجؤوا إليها، إلا أن المفوضية لم تعطِ موافقتها.
وكشف المصدر، أن موسكو طلبت من المفوضية أن تتولى توفير المال وتأمين الدعم اللوجيستي لتأمين انتقال المهجرين إلى هذه المخيمات، لكن المفوضية اعتبرت أنه على من لديه القدرة على إقامة المهجرين فيها، أن يتواصل مع الحكومة السورية لوضع خطة لعودتهم إلى بلداتهم وقراهم لقطع الطريق على المخاوف التي تحذّر من وجود مخطط لإحداث تغيير ديمغرافي في سورية، حسب تعبيرها.
واعتبر المصدر أن المفوضية تخشى في حال موافقتها على الاقتراح الروسي من «تلكؤ» الحكومة السورية، في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية، بذريعة أن لا مشكلة في عودة المهجرين إلى الداخل السوري، بحسب زعم المفوضية، على حين رأى مصدر آخر أن الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الأوروبية، كانت وراء الإيعاز للمفوضية بعدم الموافقة على الاقتراح الروسي، على خلفية أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي للأزمة في سورية.

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