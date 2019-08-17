قوات روسية في «البوكمال» للمرة الأولى

قالت مصادر إعلامية معارضة: إن مجموعات من القوات الروسية، دخلت لأول مرة إلى منطقة البوكمال، في ريف دير الزور الشرقي، على مقربة من الحدود السورية العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الروسية، تمركزت في بلدة الجلاء على الضفة اليسرى من نهر الفرات، والتي تقع مباشرة قبالة مدينة هجين التي تخضع لسيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، المدعومة من الاحتلال الأميركي.

وحسب مواقع إعلامية معارضة، فقد أفرغت القوات الروسية معداتها العسكرية، ونشرت عناصر لها، تمهيداً لإنشاء مقرات خاصة في البلدة الواقعة على الطريق العام الميادين البوكمال، مشيرة إلى أن نشر القوات الروسية، تزامن مع تشديد أمني كبير.

وتمكن الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، من طرد إرهابيي داعش من البوكمال قبل نحو عامين، كما تصدت قواته لمحاولات إرهابية عديدة للسيطرة على المدينة الحدودية.