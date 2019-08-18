الصفحة الأخيرة

السفر إلى المريخ يعرضك للخطر

| وكالات

الإثنين, 19-08-2019

قال متخصص في ​علم الإشعاع​ إن ​رواد الفضاء​ يتلقون خلال رحلتهم إلى المريخ الحد الأقصى المسموح به من الإشعاع الفضائي، الذي تقدر بحوالي ألف ميليزيفرت.
لهذا السبب، رائد الفضاء لا يستطيع القيام بأكثر من رحلة واحدة إلى المريخ، وإلا تتعرض حياته للخطر، وقد يفارق الحياة. وأشار الخبير الروسي إلى أن كل فرد يعمل في مجال الأبحاث الفضائية ويقوم برحلات في الفضاء، يتلقى خلال عام واحد جرعة تعادل 220 ميليزيفرت من الإشعاع الفضائي. أما العامل في المحطة الذرية فيتلقى نحو 20 ميليزيفرت كل عام.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 19-08-2019

أعدم بعد 33 سنة على قتله أماً وابنتها

الإثنين, 19-08-2019

الحديث إلى النفس ليس جنوناً

الأحد, 18-08-2019

نورا رحال تطلق «عيونها خضرا»

الأحد, 18-08-2019

تسمم فيفي عبده بعد سرقتها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock