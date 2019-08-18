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الحديث إلى النفس ليس جنوناً

| وكالات

الإثنين, 19-08-2019

قد يعتقد البعض أن تحدث الشخص مع نفسه يعد نوعاً من أنواع الجنون، وقد يضحك الكثيرون عندما يرون شخصاً يتحدث مع نفسه، ولكن هؤلاء قد لا يدركون أن هذا الأمر لا علاقة له بالجنون وأن له فؤائد كثيرة نعرض لكم بعضاً منها.
أولاً، يساعد التحدث بصوت عال إلى ​النفس​ على تذكر الأشياء التي ننساها ويجعل العقل يعمل بكفاءة أفضل، ويمكن للتحدث إلى النفس أن يساعد في تقليل الشعور بالوحدة، فإذا كنت في مكان بمفردك، فقد يكون من الجيد أن تتحدث الى نفسك حتى تتخلص من شعور الوحدة.
كذلك فإن قول أهدافنا بصوت عال يلفت انتباهنا ويعززه ويتحكم في عواطفنا ويجعلنا أكثر تشوقا لتحقيقها، ويساعد على أن يصبح عقلك أكثر استرخاء ويصبح أكثر قدرة على تدفق الأفكار ويقلل التوتر والقلق.

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